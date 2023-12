«Pumpen» startet am 10. Januar

TV-News

Der Fernsehsender ZDFneo nimmt die Serie erst im März in sein Programm auf.

Ab Sonntag, 3. März 2024, strahlt ZDFneo die Sitcomin Doppelfolgen aus. Das ZDF zeigt die Serie in der Nacht zum Freitag, 7. März 2024, um 00.45 Uhr. Die Macher haben keine Kosten und Mühen gescheut und 25 Folgen produzieren lassen. Bereits ab Donnerstag, 18. Januar 2024, sind die ersten fünf Folgen in der ZDFmediathek abrufbar. Danach wird jede Woche eine neue Folge freigeschaltet.Der plötzliche Tod ihrer Mutter Jutta trifft Tom und Mia völlig unvorbereitet: Beim morgendlichen Schwimmen im See ertrinkt die Fitnessfanatikerin. Mia und Tom könnten unterschiedlicher nicht sein und haben seit Jahren kaum Kontakt. Nun erfahren sie, dass sie Juttas Fitnessstudio gemeinsam weiterführen sollen. Dabei wollte Mia nie etwas mit der verhassten Muckibude zu tun haben.„Für die einen ist die Welt von «Pumpen» geheimnisvoll und fremd, zum Teil abstoßend oder gar angsteinflößend“, so die Produzenten Tobias Ketelhut und Lasse Scharpen. „Für die anderen ist sie nicht nur alltäglich und notwendig, sondern sinnstiftend – das Fitnessstudio ist ein Ort wie die Schule oder eine öffentliche Toilette. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Aber alle müssen oder müssten mal hin.“