Sky UK verlängert «Fantasy Football League»

Matt Lucas, Elis James & Andrew Mensah machen im kommenden Jahr mit ihrer Sendung weiter.

Sky hat bestätigt, dass die Moderatoren Matt Lucas und Elis James - zusammen mit ihrem fußballbegeisterten Kollegen und Comedian Andrew Mensah - mit einer zweiten Staffel der kultigen Comedy-Showzurückkehren werden, die Anfang 2024 auf Sky Max und NOW zu sehen sein wird.Die zweite Staffel von «Fantasy Football League» wird alte und neue Fans begeistern, da sie dem Format der Kultserie treu bleibt: Matt und Elis durchforsten die Fußballnachrichten der Woche und teilen lustige Clips und Anekdoten. Außerdem kehrt das beliebte "Phoenix From The Flames"-Segment zurück, in dem ein berühmter Moment aus der Fußballgeschichte mit einer Reihe von kultigen Spielern nachgestellt wird. Für die kommende Serie sind bereits Jack Wilshere, Gabby Agbonlahor, Wes Morgan, Pedro Mendes, Shaun Wright-Phillips, Jermain Defore, Emile Heskey und viele mehr angekündigt.Jede Woche werden zwei prominente Gaststars auf dem legendären Sofa Platz nehmen, um über ihre Liebe zum schönen Fußball zu plaudern und witzige persönliche Geschichten rund um ihre Fußballbegeisterung zu erzählen. Die achtteilige Show wurde von Phil Edgar-Jones, Direktor von Sky Arts and Entertainment, zusammen mit Dwayne Eaton, Commissioning Executive bei Sky für Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky, in Auftrag gegeben.