Disney will Brittney Griners Geschichte erzählen

US-Fernsehen

Nicht nur eine ESPN-Dokumentation ist in Arbeit, auch ABC Signature werkelt an einer Drama-Serie.

Die zweifache olympische Goldmedaillengewinnerin und neunfache WNBA-All-Star Brittney Griner wird exklusiv mit ESPN und Disney Entertainment Television zusammenarbeiten, um ihre Geschichte in verschiedenen Projekten auf deren Plattformen zu erzählen. Ein Dokumentarfilm von ESPN Films und die Entwicklung einer Serie mit ABC Signature sind in Arbeit, und sie wird ihr erstes Exklusivinterview mit Robin Roberts von ABC News führen."Die letzten zwei Jahre waren die erschütterndste, transformativste und aufschlussreichste Zeit meines Lebens, und ich bin dankbar, dass ich jetzt in der Lage bin, meine Geschichte mit der Welt zu teilen", sagte Brittney Griner. "Ich bin stolz darauf, mit ESPN und Disney zusammenzuarbeiten, um diese sehr persönliche Geschichte zu teilen, weil sie das unglaubliche Potenzial hat, der ganzen Welt Hoffnung zu geben, und weil sie nachweislich in der Lage sind, genau das zu tun.""Während BGs Inhaftierung und in der Zeit danach waren ESPN, ABC und Disney unterstützend und fürsorglich in Bezug auf die menschliche Seite dieser Geschichte", sagte Brittneys Frau Cherelle Griner, die auch als ausführende Produzentin bei den Projekten fungieren wird. "Liebe und Familie standen im Mittelpunkt des Kampfes, BG nach Hause zu holen, und in diesem Sinne gibt es keinen besseren und vertrauenswürdigeren Partner, um diese Geschichte mit uns zu erzählen."Der Dokumentarfilm von ESPN Films wird die Geschichte von Griner nachzeichnen. Im Februar 2022 wurde Griner bei der Rückkehr zu ihrem russischen Team UMMC Ekaterinburg während der WNBA-Saisonpause auf einem Moskauer Flughafen wegen Cannabisbesitzes verhaftet und später zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Trotz des Aufschreis der internationalen Sportgemeinschaft und der Feststellung der US-Regierung, dass sie zu Unrecht inhaftiert wurde, wurde Griner unter harten Bedingungen festgehalten und durfte fast ein Jahr lang nicht mit ihrer Familie sprechen. Von den Umständen, die dazu führten, dass sie außerhalb der USA spielen musste, obwohl sie eine der besten Spielerinnen in diesem Sport ist, bis hin zu ihrer erschütternden Inhaftierung und ihrer unerschütterlichen Entschlossenheit, ihre Freiheit zu erlangen, sowie ihrem anschließenden Einsatz für die Freilassung anderer zu Unrecht Inhaftierter, zeigt der Dokumentarfilm exklusives Filmmaterial, Aufnahmen und Briefe an und von Griner während ihrer Zeit im Gefängnis.