Die Reality-Show «Squid Game» begeistert die Deutschen

VOD-Charts

Auf Platz eins steht ein Comedy-Klassiker «The Big Bang Theory».

Die Sitcom von Bill Prady und Chuck Lorre brachte es auf 279 Folgen und wurde unter anderem von ProSieben oft wiederholt. Doch der Spaß an den vier Nerds geht weiter: Zwischen dem 1. und 7. Dezember 2023 wurdelaut Goldmedia 7,26 Millionen Mal bei Netflix und Prime Video abgerufen. Auf Platz zwei folgen die Folgen von, die gleich bei vier Anbietern zu finden sind: Prime Video, Netflix, Disney+ und Sky.Die Warner Bros. Serie, die früher bei VOX zu sehen war, konnte sich in den vergangenen Tagen auf dem dritten Platz platzieren. 2,77 Millionen Mal wurde die Serie gesehen. Auch beiwollten die Streaming-Abonnenten in Erinnerungen schwelgen, 2,74 Millionen Abrufe konnte Amazon verbuchen. Die Reality-Showerreichte bei Netflix 2,46 Millionen Abrufe.Den sechsten Platz belegte die Sherlock-Holmes-Seriemit 2,42 Millionen Abrufen bei Paramount+ und Prime Video. Die Serie, die in Deutschland bei Netflix beheimatet ist, erreichte 2,28 Millionen Views. Die ehemalige Showtime-Serie, die jahrelang exklusiv bei Sky zu sehen war, kam bei den Streamingdiensten auf 2,23 Millionen Aufrufe. Der VOX-Flophält sich mit 2,03 Millionen Abrufen wacker. Erst kürzlich hat Netflix die fünfte Staffel online gestellt. Die französische Seriebelegt mit 1,89 Millionen Views den zehnten Platz.