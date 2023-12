MDR setzt auf Regionales im «ARD-Mittagsmagazin»

TV-News

Das fast zweistündige Magazin aus Leipzig debütiert am 8. Januar im Ersten und im ZDF.

Am Montag, den 8. Januar 2024 wird dasaus Leipzig gesendet, die Moderation übernehmen Tino Böttcher und Mariama Jamanka. Das Format wird künftig werktags zwischen 12.10 und 14.00 Uhr im Wechsel mit dem ZDF-Mittagsmagazin zu sehen sein. Das Team des Mitteldeutschen Rundfunks produziert damit bis zu drei Stunden Live-Programm für Das Erste und die ARD Mediathek.Wie das ZDF will auch der MDR den Schwerpunkt auf Reportagen legen. Gleichzeitig soll das «ARD-Mittagsmagazin» preiswerter werden, weshalb Beiträge aus den Regionalmagazinen der Dritten auch im Hauptprogramm zu sehen sein werden. Die Produktion des «ARD-Mittagsmagazins» sowie des ARD-Infotainmentmagazins «Brisant» und des regionalen Nachmittagsprogramms «MDR um 4» erfolgt künftig in der neuen MDR-Gemeinschaftsredaktion „Tagesmagazine und Dialog“ unter der Leitung von Annette Just. Tino Böttcher wird die Sendung als Hauptmoderator moderieren. Die Sportmoderation übernimmt die ehemalige Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka.ARD-Vorsitzender Kai Gniffke: „Das «Mittagsmagazin» ist bei den Menschen in ihren Regionen verwurzelt und versorgt sie mit hochwertigen und relevanten Inhalten aus Deutschland und der Welt. Dafür setzen wir voll auf Teamwork im ARD-Verbund und mit dem ZDF – jeder bringt seine Stärken ein, um die Menschen in Deutschland bestmöglich zu informieren und ihnen in unruhigen Zeiten Orientierung zu geben. Ich freue mich, dass der MDR als neuer Federführer diese wichtige Aufgabe übernimmt.“MDR-Intendant Ralf Ludwig: „Das «Mittagsmagazin» ist für den MDR eine große publizistische Chance, die lineare und digitale Angebotsvielfalt der ARD noch mehr mitzugestalten. Mit klugem Ressourcen-Einsatz und kompetentem Live-Journalismus werden wir den Zuschauerinnen und Zuschauern ein ausgewogenes und vielseitiges Magazin aus Mitteldeutschland bieten – mit Themen und Lebenswirklichkeiten aus der ganzen Republik von der Insel Rügen bis zur Zugspitze und von Görlitz bis Aachen.“