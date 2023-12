Gute Nachrichten: «Kevin» ist allein zu Haus

TV-News

Sat.1 setzt wie seit Jahren auf die Doppelprogrammierung. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist «Top Gun: Maverick» zu sehen.

Seit elf Jahren hat sich Sat.1 die Rechte an der 20th Century Fox-Produktiongesichert. Seit 2018 wird der Spielfilm an Heiligabend ausgestrahlt. Diese Tradition werden die Programmmacher auch in diesem Jahr nicht unterbrechen, schließlich erreicht der Spielfilm rund zweieinhalb Millionen Menschen, weit über eine Million Werberelevante schalten am 24. Dezember ein. Um 22.20 Uhr folgt «Die Geister, die ich rief».Am ersten Weihnachtsfeiertag steht die Wiederholung von "Kevin - Allein in New York" auf dem Programm. Das «Kevin»-Fieber steigt ab 17.50 Uhr, wenn der erste Teil wiederholt wird. Zwischen 22.40 und 00.50 Uhr können die Zuschauer «Top Gun» aus dem Jahr 1986 sehen. Der Film von Tony Scott nach einem Drehbuch von Jim Cash und Jack Epps Jr. ist mit Tom Cruise besetzt.Einen Tag später steht die Free-TV-Premiere vonauf dem Programm. Der Spielfilm wurde von Ehren Kruger, Eric Warren Singer und Christopher McQuarrie geschrieben, Regie führte Joseph Kosinksi. Cruise ist wieder als Pete Mitchell zu sehen. Der Navy-Pilot kehrt an seine alte Top Gun-Flugschule zurück, um ein Team für eine extrem riskante Mission zusammenzustellen. Die ehrgeizigen Absolventen Rooster, Hangman, Bob und Phoenix werden von ihm auf unkonventionelle Weise trainiert. Doch während der erfahrene Maverick die jungen Piloten auf ihren Einsatz vorbereitet, wird er schnell von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt.