ZDF setzt «Hotel Mondial» nicht fort

Nach der zweiten Staffel ist Schluss, die ZDF-Vorabendserie wird aufgrund zu schwacher Quoten nicht weitergeführt. Das Finale läuft kurz nach Weihnachten.

3,21 Millionen Zuschauer erreichte die Premiere vonam 1. Februar 2023, als die Serie am Mittwochvorabend in der 19-Uhr-Stunde debütierte. Seither interessierten sich nie wieder mehr als drei Millionen Zuschauer für die Fiction-Magnet-Produktion. Im Schnitt erreichte die erste Staffel 2,65 Millionen Zuschauer. Die zweite Runde, die seit Anfang Oktober ausgestrahlt wird, unterbot dieses Ergebnis um rund 400.000 Zuschauer. Auch beim jungen Publikum hat das Format einen schweren Stand, die Marktanteile lagen in beide Staffeln bei nur etwas mehr als drei Prozent. Zuletzt fiel die Reichweite beim Gesamtpublikum sogar unter die Zwei-Millionen-Marke – zu wenig, wie das ZDF nun dem Branchendienst ‚DWDL‘ bestätigte.Nach der zweiten Staffel wird es keine Fortsetzung geben. Die erwartete Resonanz für den Sendeplatz am Mittwochvorabend sei ausgeblieben. „Mit «Hotel Mondial» haben wir über zwei Staffeln mit seinem berührenden wie witzigen Ensemble das Leben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Schweriner Luxushotels beleuchtet. Die Vorabendserie wird nach dem Ende der zweiten Staffel nicht fortgesetzt“, lässt sich Axel Laustroer aus der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II des ZDF in dem Bericht zitieren.Das Serienfinale läuft dementsprechend noch in diesem Jahr. Das Ende der zweiten Staffel ist für den 27. Dezember um 19:25 Uhr geplant. Die Folge trägt den Titel „Der perfekte Sturm“ und erzählt davon, wie sich das Hotel für einen großen Sturm wappnet. Dabei muss Uli (Agnes Mann) erleben, wie ein ganz anderer Sturm durch ihre Beziehung mit Eva (Gesine Cukrowski) und Jeremy (Salvatore Greco) fegt und viel Zerstörung hinterlässt. Die Fünfsternekommission ist trotz des Unwetters aufgetaucht und stellt das Hotel auf den Prüfstand. Als die hochschwangere Auditorin Jennifer Kramer (Anna Döing) plötzlich Wehen bekommt, sind Lara (Joy Ewulu) und Florian (Richard Kreutz) an ihrer Seite und bewältigen jeweils etwas fast Unmögliches.Auch Laras Familie befindet sich während dieser Ausnahmesituation im Hotel, und Lara muss sich entscheiden, ob sie durch eine Offenbarung ihre gemeinsame Beziehung gefährdet. Doch manchmal führt eine Lüge zur nächsten, und Lara muss feststellen, dass sie einmal mehr verraten wurde. Der Sturm kennt kein Erbarmen. Und als alle denken, endlich aufatmen zu können, steht auch das gemeinsame Ziel des fünften Sterns auf der Kippe.