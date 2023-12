«Too Much»: Lena Dunham dreht Netflix-Serie

England

Megan Stalter und Will Sharpe übernehmen die Hauptrollen der 10-teiligen Serie, die in London spielt.

A new rom-com series from @lenadunham and her husband Luis Felber is coming to Netflix!



Starring Megan Stalter and Will Sharpe, TOO MUCH asks the question: do Americans and Brits actually speak the same language? Production begins in 2024. pic.twitter.com/EGhGsBPRsw — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) December 11, 2023

Netflix kündigt neue romantische Comedy-Serievon der preisgekrönten Autorin, Regisseurin, Produzentin und Schauspielerin Lena Dunham an. Megan Stalter und Will Sharpe werden die Hauptrollen verkörpern. «Too Much» wird von Working Title Television, das zu den Universal International Studios gehört, und Lena Dunhams «Good Thing Going» produziert. Die Serie wird auch Originalmusik von Luis Felber enthalten.Jessica ist ein New Yorker Workaholic Mitte dreißig, der an einer zerbrochenen Beziehung leidet, von der er dachte, sie würde ewig halten, und der langsam jeden isoliert, den er kennt. Als jeder Straßenzug in New York eine Geschichte ihres eigenen schlechten Verhaltens erzählt, ist die einzige Lösung, einen Job in London anzunehmen, wo sie wie eine Bronte-Schwester ein Leben in Einsamkeit führen will. Doch als sie Felix kennenlernt - der weniger Hugh Grant in Notting Hill als vielmehr Hugh Grants versoffener Mitbewohner ist - stellt sie fest, dass ihre ungewöhnliche Verbindung nicht zu ignorieren ist, auch wenn sie mehr Probleme schafft als löst. Jetzt müssen sie sich fragen: Sprechen Amerikaner und Briten eigentlich die gleiche Sprache? Too Much, von der Schöpferin von Girls und den Produzenten von Love Actually, ist eine Liebeskomödie für alle, die sich fragen, ob die wahre Liebe noch möglich ist, aber aufrichtig hoffen, dass sie es ist.Miterfinderin, Autorin und Regisseurin Lena Dunham sagte: "Dies ist eine Serie, die mir sehr am Herzen liegt - ich habe sie zusammen mit meinem Mann Luis entwickelt, mit meinen Lieblingsschauspielern besetzt - den Genies Meg und Will, zusammen mit einer Schar von Freunden - und wieder mit Working Title zusammengearbeitet, die hinter den romantischen Komödien stehen, die mich geprägt haben. Netflix hat meine Vision sehr unterstützt, eine romantische Komödie zu schaffen, die uns für die Liebe begeistern kann, die Freude bringt, aber auch die Ecken und Kanten des Lebens zeigt."