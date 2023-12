Brigitte Büscher verlässt «hart aber fair»

TV-News

Die Co-Moderatorin verabschiedete sich am Ende der aktuellen Sendung.

Louis Klamroth hat in den vergangenen Monaten viel Negatives überlesen können. Vor knapp einer Woche äußerte sich auch Frank Plasberg gegenüber einem Medienmagazin und machte seinem Unmut über den Wechsel der Produktionsfirma Luft. Schließlich sei Ansager & Schnipselmann vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) darüber informiert worden, dass Klamroth die Sendung ab 2024 mit Florica Factual produzieren wolle.Nun hat auch die Social-Media-Reporterin Brigitte Büscher Fakten geschaffen. Sie teilte Moderator Louis Klamroth und den Zuschauern mit, dass sie in der nächsten Sendung nicht mehr dabei sein wird. Die neue Folge, die dann im nächsten Jahr ausgestrahlt wird, kommt von der Florida-Gruppe.Klamroth sagte, er hoffe, Büscher auch im nächsten Jahr wieder zu sehen. Die Moderatorin kündigte jedoch an, dass dies ihre letzte Sendung sei. In den vergangenen Wochen gab es immer Blumen, wenn sich Caren Miosga von den «Tagesthemen» verabschiedete oder «Anne Will» ihre letzte Sendung beendete. Doch bei Büscher gab es keine Blumen, stattdessen durfte sie sich ausführlich von den Zuschauern verabschieden.