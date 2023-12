«Caught in the Act: Unfaithful» startet im Januar

US-Fernsehen

Die Serie begleitet die Moderatorin Tami Roman auf ihrer Suche nach komplexen Beziehungen.

MTV hat die mit Spannung erwartete Rückkehr von, moderiert von der preisgekrönten TV-Persönlichkeit Tami Roman, für Dienstag, den 9. Januar angekündigt. «Caught in the Act: Unfaithful» begleitet die Moderatorin Tami Roman bei der Erkundung komplexer Beziehungen, bei denen mehr auf dem Spiel steht als je zuvor. Sexuelle Identitäten werden erforscht, langjährige Ehen können in Scheidung enden und die "Regeln der Beziehung" werden gebrochen und neu geschrieben. Jede Episode ist in sich abgeschlossen, wenn der "Verdächtige Liebhaber" Tami, Coach Ken Canion und ein handverlesenes Ermittlerteam anheuert, um die schockierenden Wahrheiten aufzudecken. Mit den möglicherweise aufschlussreichen Beweisen hat der verdächtige Liebhaber die Wahl, sich mit dem anderen Liebhaber seines Partners zusammenzutun oder beide in einem verdeckten Raubüberfall zur Strecke zu bringen.Am Ende gibt Tami dem verdächtigen Liebhaber die Möglichkeit, entweder mit ihrem Partner weiterzumachen oder die Beziehung für immer zu beenden... Das passiert, wenn drei Herzen und zwei Beziehungen auf dem Spiel stehen und eine Falle alles verändern kann.Die Show wird von Lashan Browning, Donna Edge-Rachell, Alissa Horowitz, Daniel Wiener, Paris Bauldwin, Maricarmen Lopez und Rich Allen für Antoinette Media produziert. Tami Roman ist auch als beratende Produzentin tätig. Sitarah Pendelton-Eaglin und Jennifer Aguirre sind ausführende Produzenten für MTV.