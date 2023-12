HBO und A24 schließen Kontrakt

US-Fernsehen

Zu den neuen Filmen gehören unter anderem «The Iron Claw».

Heute gaben die Marken HBO und Max einen mehrjährigen Pay-1-Ausgabevertrag mit A24 bekannt, der die Kinofilme des preisgekrönten Unterhaltungsunternehmens exklusiv für HBO, Max und Cinemax von Warner Bros. Discovery bereitstellt. Zu den Filmen, die im Rahmen des neuen Abkommens verfügbar sein werden, gehören Sofia Coppolas preisgekrönter Filmmit Jacob Elordi und Cailee Spaeny in den Hauptrollen, Kristoffer Borglis Nicolas-Cage-Dramaund Sean Durkins kommende Veröffentlichungmit Zac Efron und Jeremy Allen White in den Hauptrollen.Die beiden Unternehmen haben außerdem ihre Lizenzvereinbarung erweitert, um die robuste und preisgekrönte Filmbibliothek des Unterhaltungskonzerns weiterhin auf die Bildschirme von HBO & Max zu bringen. Mit der bestehenden und der neuen A24-Filmbibliothek werden die Abonnenten während der Laufzeit der Vereinbarung Zugang zu mehr als hundert A24-Titeln haben. Die erweiterte Auswahl an von der Kritik gefeierten Filmen umfasst unter anderem «Everything Everywhere All at Once», «Uncut Gems», «The Whale» und «Past Lives»."Die Fortsetzung unserer Beziehung mit A24, um den Abonnenten neben aktuellen Fan-Favoriten auch preisgekrönte Filme anzubieten, ist ein unglaublicher Mehrwert für das Angebot von HBO und Max", so Royce Battleman, EVP, Content Acquisitions, Warner Bros. Discovery. "Die Vielfalt der Geschichten, die aus der A24-Pipeline kommen, macht diese Partnerschaft für unser Publikum so wirkungsvoll."