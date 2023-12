Pussy Riot-Dokumentation geplant

International

Nadya Tolokonnikov, ein Teil der Protestbewegung, wird an der Doku-Reihe mitwirken.

STX Entertainment hat eine Vereinbarung mit Nadya Tolokonnikova, der Künstlerin, Aktivistin und Gründerin des legendären russischen feministischen Protestkollektivs Pussy Riot, getroffen, um eine limitierte Drehbuchserie zu entwickeln, die auf ihren kommenden Memoiren basiert. Das Projekt wurde von der ehemaligen Präsidentin von STX Sophie Watts an das Studio herangetragen. Die Ankündigung wurde heute von Noah Fogelson, Chief Executive Officer von STX Entertainment, gemacht.Die Serie ist das erste Drehbuchprojekt von Pussy Riot mit der vollen Unterstützung der Schöpferin der Bewegung, Nadya Tolokonnikova, während alle vorangegangenen Projekte (einschließlich «Pussy Riot: A Punk Prayer» und «Pussy versus Putin») Dokumentationen waren. Die Serie wird die Geschichte erforschen, wie ein junges Mädchen aus Sibirien es mit dem mächtigsten Diktator der Welt aufnahm - die Ursprünge und die Gründung des Kunstkollektivs; die Aktionen von Nadya und anderen jungen Frauen gegen Putin in Moskau; ihre Verhaftung nach der berühmten "Punk Prayer"-Aktion; ihr Prozess, ihre Verurteilung und ihre Gefängnisstrafe; und die Proteste, die sie nach ihrer Freilassung bei den Olympischen Spielen in Sotschi durchführten.Sophie Watts, ausführende Produzentin der Serie, wird das Projekt zusammen mit Robert Simonds und Sam Brown von STX leiten. John Caldwell (Mitbegründer von Unicorn DAO) wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren. "Wir sind unglaublich aufgeregt, eine Serie zu machen, die so mutig und gewagt ist wie ihr Thema", sagte Watts. "Nadyas Leben ist schlichtweg außergewöhnlich. Ein fesselndes, echtes Spionageleben, gefüllt mit heldenhaften, unerbittlichen Kunstaktionen und Aktivismus, diese Serie wird zeigen, wie ein beharrlicher künstlerischer Geist die Welt verändern kann."