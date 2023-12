«The Tribute»: Opdenhövel übernimmt nächste Sat.1-Show

TV-News

Nach «The Floor» wird Matthais Opdenhövel auch die Musik-Show, die nach der besten Coverband Deutschlands sucht.

In der kommenden Woche endet die Zeit von Matthias Opdenhövel am Mittwochabend bei ProSieben, denn am 20. Dezember läuft das Magazin «Zervakis & Opdenhövel. Live.» zum letzten Mal. Opdenhövel bleibt dem Fernsehen freilich erhalten, schließlich moderiert er weiterhin «The Masked Singer» für die rote Sieben. Weitere Sendezeit erhält er zudem beim Schwestersender Sat.1, wo er im kommenden Jahr die Quizshow «The Floor» präsentieren wird ( Quotenmeter berichtete ).Und auch eine weitere Sat.1-Show wird von Matthias Opdenhövel moderiert werden. Wie nun bekannt wurde, übernimmt er die Musik-Show, in der nach der besten Coverband Deutschlands gefahndet wird. Während Opdenhövel als Moderator fungiert, bewerten Yvonne Catterfeld, Conchita Wurst und Bertram Engel, langjähriger Schlagzeuger von Udo Lindenberg und Peter Maffay, die Bands nach Stimme, Performance und Sound. Wenn das Gesamtpaket Jury und Studiopublikum überzeugt, haben die Bands im Finale der Show die Chance auf ein Live-Konzert in einer großen Arena.„Unsere Jury für diese besondere Show der Musiklegenden glänzt mit Kompetenz: Yvonne Catterfeld weiß, wer dem Original stimmlich am nächsten kommt. Conchita Wurst ist DIE Expertin für den perfekten Auftritt. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung als Schlagzeuger bei Maffay und Lindenberg erkennt Bertram Engel sofort, welche Bands dem Original gerecht werden. Und Moderator Matthias Opdenhövel kennt sich mit großen Hits bekanntermaßen bestens aus“, verspricht Sat.1-Chef Marc Rasmus.Geplant ist die Ausstrahlung von «The Tribute – Die Show der Musiklegenden» im kommenden Jahr. Das Format basiert dem niederländischen Original «The Tribute – Battle of the Bands», das von John de Mols Talpa entwickelt wurde. Die deutsche Adaption wird von der Seven.One-Tochter Cheerio Entertainment produziert, die mit Talpa Concepts einen First-Look-Deal hat. Auch «The Floor» ging aus dieser Partnerschaft hervor.