«Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition» verliert die Million-Marke

In Folge zwei der «Weihnachts-Edition» steht bei «Kitchen Impossible» und Tim Mälzer nicht mehr die 1 vor dem Punkt. Liegt womöglich am alten Angebot?

Das war dann wohl zu erwarten. VOX produziert für 2023 eine neue «Weihnachts-Edition» für. Diese schickt der Sender am 03. Dezember ins Rennen und damit folgen gute 1,18 Millionen Zuschauer und so immerhin 4,9 Prozent des TV-Marktes. Soweit, so gut. Folgendes Problem, das sich in der "nächsten" «Weihnachts-Edition» schonungslos zeigt, ergibt sich dann bei genauerem Hinsehen. VOX produziert eben nur eine neue Folge - will aber weiterhin «Die Weihnachts-Edition» senden. Folglich geht es an die Wiederholungen der letzten Jahre und prompt interessieren sich die TV-Zuschauer deutlich weniger für das Koch-Format.Raus aus den Formulierungen, rein in die nackten Zahlen. Von 1,18 Millionen Zuschauern bleiben mit der gestern gezeigten Wiederholung aus dem Jahr 2018 lediglich 0,92 Millionen Zuschauer übrig. Der Marktanteil fällt auf 4,0 Prozent ab, es ergibt sich eher ein fader Beigeschmack. Die Zielgruppe zeigt sich nahezu identisch. Die Wiederholung fällt von 0,48 Millionen Umworbenen auf 0,38 Millionen ab, hier fällt der prozentuale Anteil von 8,0 auf 6,8 Prozent.Kurzum: Satz mit X... Doch VOX hat nicht genug, im Gegenteil. Kommenden Sonntag steht wiederim Sendeplan. Erneut jedoch keine neue Folge, es wird die Ausgabe aus dem Jahr 2020 gezeigt. Wiederholungen an der Sonntags-Primetime vor Weihnachten, das wäre so zu akzeptieren. Doch verspielt VOX mit Leichtigkeit die guten Leistungen des Vorabends.kommen gestern wieder auf überragende 1,77 Millionen Zuschauer,schrauben schon ab 18:10 Uhr an 1,54 Millionen Fernsehenden rum und bereits ab 17 Uhr liegtmit 1,08 Millionen vor der Primetime.