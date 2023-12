Quotencheck

In vier neuen Folgen ging Kabel Eins auf unbekannte Ereignisse innerhalb Deutschlands ein.

Auch wer schon sein ganzes Leben lang in Deutschland lebt, hat sicherlich noch nicht alles über das Land entdeckt. Die Kabel Eins Showmöchte den Zuschauern das eigene Land näherbringen und auch auf unbekanntere Dinge aufmerksam machen. Dazu werden in jeder Folge 13 Geheimnisse gelüftet, welche zuvor sicherlich nur den wenigsten bekannt waren. Zudem geben prominente Gäste ihre Kommentare ab, welche auch die ein oder andere Überraschung erleben. Die vier neuen Folgen, die der Sender in den vergangenen Wochen ausstrahlten, stellten nun bereits den zweiten Teil der dritten Staffel dar.Am Sonntag, den 22. Oktober, war die erste Ausgabe ab 20.15 Uhr auf Sendung. Los ging es mit den skurrilsten 13 Geheimnissen Deutschlands und so konnten die 1,08 Millionen Fernsehenden beispielsweise herausfinden, welche tierische Kuriosität in Vreden zu entdecken ist. Dies reichte direkt für den besten Marktanteil der Staffel von hohen 3,9 Prozent. Auch die 0,35 Millionen Jüngeren stiegen mit dem Rekordwert von starken 5,6 Prozent ein.Eine Woche später standen die sensationellsten Geheimnisse im Mittelpunkt. Hier wurde aufgelöst, was eine oberschwäbische Kleinstadt mit Hollywood verbindet oder welcher Rekord in der Oberpfalz aufgestellt wurde. Mit 1,09 Millionen Menschen war die Reichweite so groß wie mit keiner anderen Folge der Staffel. Weiterhin waren so überzeugende 3,8 Prozent Marktanteil möglich. Bei den 0,37 Millionen Umworbenen stand eine Quote von 5,5 Prozent auf dem Papier.Am darauffolgenden Sonntag drehte sich alles um die genialsten Geheimnisse des Landes. Dazu wurde aufgeklärt, warum die Wiege des Glücks für so viele Menschen in der badischen Provinz liegt. An diesem Abend fanden sich noch 1,00 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm ein, was weiterhin für gute 3,4 Prozent Marktanteil reichte. Die 0,32 Millionen Werberelevanten landeten bei einem hohen Resultat von 4,5 Prozent.Die vorerst letzte Folge, welche sich um die abgefahrensten 13 Geheimnisse Deutschlands drehte, war schließlich am 12. November zu sehen. Hier wurde unter anderem das Geheimnis gelüftet, warum es in Nürnberg auch im Hochsommer Schnee in rekordverdächtigen Mengen rieselt. Diese Ausgabe war nun allerdings die am wenigsten gefragte der Staffel. Bei 0,91 Millionen Zuschauern war der Marktanteil auf durchschnittliche 3,1 Prozent zurückgefallen. Die 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren unter den Senderschnitt auf passable 3,6 Prozent gerutscht.Im Schnitt entschieden sich 1,02 Millionen Fernsehzuschauer für die vier neuen Ausgaben des Formats. Dies führte zu einem guten Resultat von 3,6 Prozent Marktanteil. Bei den durchschnittlich 0,32 Millionen Jüngeren wurde zudem eine hohe Quote von 4,8 Prozent ermittelt. Damit übertraf man deutlich den ersten Teil der dritten Staffel, welcher im Sommer dieses Jahres zu sehen gewesen war. Damals waren 0,66 Millionen Interessenten bei 2,5 Prozent Marktanteil gelandet. 0,22 Millionen Umworbenen hatten für 3,8 Prozent gereicht.