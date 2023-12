FOX überarbeitet «So You Think You Can Dance»

US-Fernsehen

Moderatorin Cat Deeley bleibt den Zuschauern erhalten. Im März startet die neue Staffel.

Am Montag, den 4. März 2024, kehrtmit einem völlig neuen Konzept zu FOX zurück. Neben Nigel Lythgoe werden «So You Think You Can Dance»-Allstar Allison Holker und Tänzer Maksim Chmerkovskiy in der Jury sitzen. Moderatorin und Autorin Cat Deeley wird wieder als Gastgeberin durch die Tanzshow führen."«So You Think You Can Dance» ist der führende Tanzwettbewerb im Fernsehen und wir sind begeistert, diese beliebte Show für eine weitere Staffel zurückzubringen", so Allison Wallach, President of Unscripted Programming bei FOX Entertainment. "Die Wiedervereinigung von Cat, Nigel, Allison und Comfort und die Aufnahme von Maksim in die «SYTYCD»-Familie werden die 18. Staffel für ihre Legionen von Fans rund um den Globus größer denn je machen."In dieser Staffel wird «So You Think You Can Dance»-Allstar Comfort Fedoke, Associate Choreographer des neuen Films «Wicked» und Associate Choreographer von Cabaret am Londoner West End, während der Castings zur Jury stoßen, um Tänzerinnen und Tänzer aus dem ganzen Land zu bewerten, die ihr Talent in einer Vielzahl von Tanzstilen wie Contemporary, Stepptanz, Hip-Hop, Standardtanz und mehr unter Beweis stellen wollen, in der Hoffnung, einen der zehn begehrten Plätze in der Show zu ergattern.In der 18. Staffel erhält der Dauerbrenner ein neues Format, das die authentische Erfahrung des Aufbaus einer erfolgreichen Tanzkarriere widerspiegelt, wie sie so viele «So You Think You Can Dance»-Absolventen gemacht haben. Jede Woche stellen sich die Kandidaten neuen, intensiven Tanzherausforderungen, die ihnen einen echten Eindruck von einer Karriere vermitteln - von Auftritten in einem Musikvideo oder einer Fußball-Halbzeitshow bis hin zu einem Duell mit einem Broadway-Tänzer auf der Bühne. Am Ende entscheidet die Jury über ihr Schicksal. Die drei besten Finalisten treten im spektakulären Finale der Staffel gegeneinander an, doch nur einer von ihnen wird den großen Preis von 100.000 Dollar und den begehrten Titel «So You Think You Can Dance»-Meister gewinnen.In dieser Staffel werden auch neue Storytelling-Elemente eingeführt, um die authentischen Höhen und Tiefen, die professionelle Tänzerinnen und Tänzer erleben, noch besser einzufangen. Zum ersten Mal erhalten die Zuschauer neben den großen spektakulären Tanznummern, für die «So You Think You Can Dance» seit langem bekannt ist, einen dokumentarischen Einblick in die Dynamik der Kandidaten und begleiten sie während des gesamten Wettbewerbs auf ihrem persönlichen und wettbewerbsbezogenen Weg, einschließlich der täglichen Kämpfe, neuen Beziehungen, persönlichen Auseinandersetzungen und mehr.