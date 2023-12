3 Quotengeheimnisse

Der Fernsehsender sixx versendet alte Folgen einer Umbau-Show, Basketball schlägt sich in der Nacht passabel und die neuen Folgen von «Die Tuning-Profis» laufen mau.

Der Fernsehsender sixx packte am Samstag um 6.45 Uhr eine weitere Folge der Show mit Nikku Chu aus. Die Produktion stammt aus dem Jahr 2018 und stellte Keshia in den Mittelpunkt, deren Schlafzimmer umgebaut werden sollte. Aspire TV stellte die Show her, die mit einer Doppelfolge jeweils 0,02 Millionen Zuschauer holte. Die Marktanteile lagen bei 0,9 sowie 0,7 Prozent. Bei den Werberelevanten waren 20.000 und 10.000 Menschen dabei, die Marktanteile bei den jungen Menschen lagen bei guten 2,7 und 1,6 Prozent.In der Nacht zum Sonntag übertrug ProSieben Maxx um 01.10 Uhr die Partie der Orlando Magic gegen die Brooklyn Nets. Die Partie, die 101 zu 129 endete, erreichte zunächst 80.000 Fans, die 1,4 Prozent Marktanteil mitbrachten. Die rund 70.000 Werberelevanten sorgten für einen hohen Marktanteil von 4,5 Prozent. Das zweite Viertel erreichte 50.000 Zuschauer und 3,9 Prozent in der Zielgruppe. Nach der Pause waren später noch 30.000 Werberelevante dabei, die 3,9 Prozent Marktanteil mitbrachten.Die Free-TV-Premiere der fünften Folge der fünften Staffel beschäftigte sich mit einem 3er BWM. Wie das von Statten ging, sahen um 13.15 Uhr immerhin 0,17 Millionen Zuschauer, das sorgte für einen Marktanteil von 1,6 Prozent. Mit 0,05 Millionen Umworbenen fuhr Nitro einen mittelmäßigen Marktanteil von 2,1 Prozent ein. Im Vorfeld wiederholte der RTL-Sender noch «Das A-Team», die zwei Folgen hatten 4,8 und 6,1 Prozent Marktanteil.