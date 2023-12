Josh Duhames spielt in «Ransom Canyon» mit

US-Fernsehen

Auch Mina Kelly wird die Hauptrolle in der neuen Netflix-Serie spielen.

Netflix hat die Serienbestellung vonbekannt gegeben, einer neuen Dramaserie, die in Texas spielt und in der Josh Duhamel und Mina Kelly die Hauptrollen übernehmen. «Ransom Canyon» ist ein romantisches Familiendrama und eine zeitgenössische Westernsaga, die das Leben dreier Rancherfamilien vor dem Hintergrund der rauen Weite des texanischen Hill Country erzählt.Amanda Marsalis («Ozark», «Umbrella Academy») wird bei den ersten beiden Folgen Regie führen. Insgesamt wird das Drama zehn Folgen umfassen. April Blair («Wednesday») ist die Autorin des Projekts.Josh Duhamel («Der verlorene Ehemann») spielt Staten Kirkland, den Besitzer und einzigen Bewohner der weitläufigen Double K Ranch. Unerschütterlich und stoisch führt Staten den Kampf gegen äußere Kräfte, die seine Lebensweise und das Land, das er liebt, bedrohen. Minka Kelly («Euphoria») ist Quinn. Nach einem Aufenthalt in New York, wo sie ihre Karriere als Konzertpianistin fortsetzte, kehrt sie nach Ransom Canyon zurück, um einen neuen Weg für sich zu finden.