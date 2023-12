«Luca» & Co. kommen ins Kino

Kino-News

Die Spielfilme «Soul» und «Turning Red» werden auch in den Kinos ausgewertet.

Die Mickey-Mouse-Gruppe bringt die Pixar-Filmeundweltweit in die Kinos. Die Filme wurden während der Corona-Pandemie bei Disney+ veröffentlicht. In den Vereinigten Staaten von Amerika beginnt der Kartenverkauf am 2. Januar 2024. «Soul» startet am 12. Januar, «Turning Red» am 9. Februar und «Luca» am 22. März 2024.Disney wird auch die begleitenden Kurzfilme «Burrow», «Kitbull» und «For the Birds» ausstrahlen. Bereits im Juni 2024 steht eine weitere Veröffentlichung an, denn «Inside Out 2», die Fortsetzung von «Alles steht Kopf», steht in den Startlöchern. Im Sommer startete «Elemental», der inzwischen weltweit 495 Millionen US-Dollar eingespielt hat. In Deutschland spielte der Film 17,8 Millionen US-Dollar ein. Spitzenreiter bei der Auslandsvermarktung war Südkorea mit einem Einspielergebnis von 54,8 Millionen US-Dollar.„Wie von Pixar nicht anders zu erwarten, ist mit «Soul» wieder eine originelle Story umgesetzt worden, die alt und jung zugleich begeistern wird. Situationskomische Momente wechseln sich mit philosophischen Grundfragen. Da fühlt man sich am Ende wirklich irgendwie beseelt“, urteilte Quotenmeter über «Soul»