Heinz Hoenig ist erster Dschungelcamper

TV-News

RTL hat am Dienstag den ersten Teilnehmer für die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» bekannt gegeben.

Bekannt geworden ist Heinz Hoenig in den 80er durch seine Rolle in «Das Boot», es folgten zahlreiche Auftritte in deutschen TV-Filmen und Mehrteilern wie «Der Schattenmann», «Der König von St. Pauli» und «Die Affäre Semmeling». Eine große Herausforderung wartet auf den inzwischen 72-Jährigen im kommenden Januar auf ihn. Wie RTL am Dienstag bekannt gab, reist Hoenig nach Australien, um an der kommenden Staffelteilzunehmen.„Sowas wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Herausforderung, da bin ich scharf drauf. Und deswegen gehe ich auch dahin! Punkt“, wird Heinz Hoenig von RTL zitiert.Welche weiteren Namen auf der Gästelist im Dschungelcamp stehen, lässt der Kölner Sender weiterhin offen. Auch ein Sendetermin steht noch nicht fest, was vor allem hinsichtlich der Football-Übertragung am Sonntagabend interessant sein dürfte. Im Januar startet bekanntlich die Playoff-Phase in der NFL. Gesetzt hingegen dürften Sonja Zietlow und Jan Köppen sein, der 2023 sein Dschungel-Debüt gab.