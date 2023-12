Netflix stoppt Serienmörder-Komödie

US-Fernsehen

Adam McKay sollte den Film eigentlich betreuen, hat aber ein anderes Projekt gefunden.

«The Big Short»-Produzent Adam McKay sollte eigentlich die Komödieüber einen Serienmörder drehen. Für den Film waren bereits Robert Pattinson, Amy Adams und Robert Downey Jr. gecastet, doch das Studio verzichtet auf eine Fortsetzung. Laut „Variety“ würde es keinen Sinn machen, wenn McKay nicht an dem Projekt beteiligt wäre.McKay wird nun als Autor und Regisseur an einem Spielfilm über den Klimawandel arbeiten. Es ist nicht das erste Mal, dass McKay mit ernsten Themen große Bilder produziert: Den Finanzcrash von 2008 verarbeitete er in «The Big Short», der Irakkrieg war Thema von «Vice» ► und der Netflix-Film «Don’t Look Up» drehte sich um eine Naturkatastrophe. Ob Netflix auch bei dem neuesten Projekt an Bord ist, ist nicht bekannt.In «Average Height, Average Build» sollte Pattinson einen Serienmörder spielen, der einen Lobbyisten anheuert, der sich für ihn für eine Gesetzesänderung einsetzt, damit er ungestraft morden kann. Downey sollte in der Persiflage auf die Missstände auf der Autobahn einen Polizisten spielen, der den Mörder zur Strecke bringen will.