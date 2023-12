Comcast-Chef rechnet mit 2,8 Milliarden Verlust

Wirtschaft

Der Streaming-Dienst Peacock ist noch weit von der Gewinnzone entfernt.

Der Comcast-Streamingdienst Peacock hat nach eigenen Angaben 30 Millionen zahlende Kunden erreicht. Comcast-Chef Mike Cavanagh gab bekannt, dass man mit dem Streamingdienst rund 2,8 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht habe. Geplant waren drei Milliarden Dollar. Der Comcast-Chef geht davon aus, dass Peacock auch im kommenden Jahr hohe Verluste schreiben wird.Auf der UBS Global Media Communications Conference freute sich der Chef: "Dass wir jetzt bei 30 Millionen zahlenden Peacock-Abonnenten sind, mit einem monatlichen ARPU von rund 10 Dollar, und das in nur drei Jahren“, sei ungewöhnlich. Kürzlich gab Comcast bekannt, dass Peacock zum Ende des dritten Quartals die Marke von 28 Millionen zahlenden Abonnenten überschritten hat, was im Rahmen des vierteljährlichen Finanzberichts Ende Oktober verkündet wurde."Wir konzentrieren uns auf das Inland und können die Inhalte, die nicht bei Peacock landen, außerhalb der Vereinigten Staaten vermarkten", sagte Cavanagh am Montag. "Wir werden herausfinden, wie wir sicherstellen können, dass unsere internationalen Joint Ventures und Partnerschaften das Problem lösen, was es bedeutet, keinen eigenen globalen Dienst zu haben, und das kann sich im Laufe der Zeit ändern.