Quotencheck

Seit zehn Jahren schickt Sat.1 «Das große Backen» erfolgreich auf Sendung. Nun probierte sich sixx an der Ausstrahlung des britischen Originals «The Great British Bake Off».

Drei Jahre dauerte es bis Sat.1 das Potenzial von «The Great British Bake Off» erkannte und die britische Sendung, die 2010 bei BBC Two debütierte, nach Deutschland holte. Seitdem sind mehrere Ableger entstanden und aus der Sendung am Sonntagvorabend ist in diesem Jahr wieder eine Primetime-Show geworden. Im Anschluss an die deutsche Adaption nahm sich der Spartensender sixx erstmals auch dem britischen Original an und schickte die 13. Staffel alsauf Sendung.Immer samstags um 20:15 Uhr zeigte man zwei gut einstündige Folgen. Los ging es am 28. Oktober vor 0,12 Millionen Zuschauern, die für einen mäßigen Marktanteil von 0,5 Prozent standen. In der Zielgruppe standen mit 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen solide 1,2 Prozent heraus. Die zweite Ausgabe steigerte die Reichweite auf 0,14 Millionen, darunter 0,08 Millionen Jüngere. Die Marktanteile stiegen auf 0,6 Prozent bei allen und 1,5 Prozent in der Zielgruppe. Am 4. November brachen die Werte ein. Nur noch 0,09 und 0,05 Millionen Zuschauer schalteten ab 20:15 Uhr ein. Knapp 40 Prozent der Zuschauer waren unter 50 Jahre alt. Die Marktanteile bewegten sich deutlich unter dem Senderschnitt bei 0,3 und 0,2 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 0,7 und 0,5 Prozent bei den Umworbenen.Eine Woche später wurden nur noch 0,04 und 0,06 Millionen Zuschauer gemessen. Mit 0,02 und 0,03 Millionen werberelevanten Sehern war man auf dem Staffeltief bei 0,3 und 0,6 Prozent Marktanteil angelangt. Auf dem Gesamtmarkt reichte es gar nur noch für 0,1 und 0,2 Prozent. Am 18. November saßen um 20:15 Uhr 0,10 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, ab 21:27 Uhr wurden 0,08 Millionen gezählt. In der Zielgruppe halbierte sich die Zuschauerzahl von 0,06 auf 0,03 Millionen, sodass auch der Marktanteil von 1,0 auf miese 0,5 Prozent.Überraschend stabil hielt sich «Das große Backen UK» am 25. November, als «Wetten, dass…?» das deutsche Fernsehen dominierte. Für sixx entschieden sich 0,09 und 0,11 Millionen Menschen, darunter jeweils 0,06 Millionen Jüngere. Die Marktanteile beliefen sich während der ersten Sendung auf 0,3 Prozent bei allen und 0,9 Prozent bei den Jüngeren. Das Staffelfinale sorgte für 0,4 respektive 0,9 Prozent.Unterm Stich kann sixx mit der Ausstrahlung des britischen Originals nicht zufrieden sein. Durchschnittlich 0,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen die zehn Ausgaben, sodass ein sehr niedriger Marktanteil von 0,3 Prozent zustande kam. In der Zielgruppe wurden 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige und 0,8 Prozent ausgewiesen, ebenfalls deutlich unter dem Senderschnitt. Gerade im Vergleich zur deutschen Adaption, die sixx im September und Oktober auf demselben Programmplatz zeigte, ist die Leistung enttäuschend. Mit «Das große Backen» verzeichnete sixx 0,19 Millionen Zuschauer und 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.