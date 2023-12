RTL eröffnet im Januar die Tödlicher Dienst-Tag-Saison

TV-News

Ende Januar läuft zunächst ein neuer «Dünentod»-Film mit Hendrik Duryn und Pia Barucki, danach schließen sich die neuen Reihen aus Duisburg und Bamberg an.

Mit dem „Tödlichen Dienst-Tag“ ist RTL im vergangenen Jahr auf eine Krimi-Lücke der öffentlich-rechtlichen Sender gestoßen und hat diese gekonnt zu nutzen gewusst. Die neue Krimi-Saison bei RTL wirft nun ihre Schatten voraus. Los geht es bereits am 9. Januar, wenn der Kölner Privatsenderaus dem Vorjahr wiederholt. Die Adaption des Sven-Koch-Romans verfolgten damals über dreieinhalb Millionen Zuschauer. Auch der zweite Film war ein Erfolg und wird eine Woche später am 16. Januar um 20:15 Uhr wiederholt.Neuware gibt es dann ab dem 23. Januar, wenn der erste von drei neuen 90-Minütern auf Sendung geht. Die Hauptrollen in „Tod auf dem Meer“ spielen Hendrik Duryn und Pia Barucki als Ermittler-Duo Tjark Wolf und Femke Folkmer. Im Mittelpunkt steht darin eine Yacht mit einem Toten und einer Überlebenden an Bord, die kein Wort spricht. Der Tote war ein Bänker und in dubiose Geschäfte rund um einen Offshore-Windpark verwickelt. Die Überlebende von der Yacht war scheinbar eine Prostituierte und damit nur ein Zufallsopfer. Als jedoch kurz darauf ein tödlicher Anschlag auf sie verübt wird, erkennen die Kommissare, dass sie in ein tödliches Netz aus Intrigen, Macht und Verrat geraten sind, bei dem sie selbst in tödliche Gefahr geraten.Am 30. Januar und 6. Februar folgen die Filme „Falsches Spiel“ und „Die Frau am Strand“, die ebenfalls auf Romanvorlagen von Sven Koch basieren und von MadeFor produziert wurden. Die drei neuen Filme sind jeweils eine Woche vorab auf RTL+ verfügbar. Nahtlos daran anschließend setzt RTL den „Tödlichen Dienst-Tag“ ab dem 13. Februar fort. Dann feiert, der mit Caroline Peters und Serkan Kaya in den Titelrollen besetzt ist, mit zwei Filmen Premiere, ehe Ende des Monats Antoine Monot jr. inbei RTL aufschlägt.