Sonja Zietlow moderiert RTL-Geburtstagsshow

TV-News

RTL feiert seinen 40. Geburtstag am 6. Januar 2024.

Bislang hielt sich RTL zu seiner Geburtstagsshowmit konkreten Informationen noch großzügig zurück. Fest stand, dass es ein Quizabend „voll emotionaler, schräger, informativer und sportlicher Momente“ geben werde, bei dem insgesamt sechs Prominente teilnehmen. Nun ließ RTL die Katze aus dem Sack und verkündete, welche Promis paarweise um die Wette quizzen werden. Mit dabei sind Günther Jauch und Ilka Bessin, Frauke Ludowig und Wolfgang Bahro sowie die beiden Moderatoren Oliver Geissen und Daniel Hartwich.Die drei Duos werden sich in verschiedenen Spielrunden durch die RTL-Geschichte quizzen und in Erinnerungen schwelgen. In jeder der Spielrunden gibt es ein Wiedersehen mit TV-Highlights wie «Das Schloss am Wörthersee», spektakulären Dschungelprüfungen, sportlichen Höchstleistungen von Formel 1 bis NFL, aber auch journalistischen Meilensteinen. Zudem strahlt RTL heimlich aufgenommene Szenen vom allerersten Arbeitstag der Prominenten bei RTL aus.Moderiert wird die Geburtstagsfeier von Sonja Zietlow, die selbst seit über 22 Jahren Teil des Senders ist. „RTL ist natürlich mein RTL! Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diese besondere Sendung überhaupt moderieren darf. Die Gäste sind einfach hammermäßig! Es ist toll, so hochkarätige RTL-Stars in der Show begrüßen zu dürfen. Besser kann man den 40. Geburtstag von RTL nicht feiern, das wird eine fantastische Geburtstagsparty“, freut sich Zietlow, die die Show vier Tage nach dem offiziellen Sendestart-Jubiläum am Samstag, 6. Januar 2024, um 20:15 Uhr moderiert.