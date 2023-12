HBO bestellt drei «Last Week Tonight»-Staffeln

US-Fernsehen

Das Comedy-Programm wird somit bis ins Jahr 2026 zu sehen sein.

Die Emmy-gekrönte HBO-Original-Comedywurde um drei weitere Staffeln bis 2026 verlängert. Die Serie wird sonntagabends auf HBO ausgestrahlt und ist als Stream auf Max verfügbar. Die Show ist ein satirischer, aufschlussreicher und sorgfältig recherchierter Blick auf das aktuelle Geschehen in den USA und rund um den Globus. Die Sendung zeigt Olivers witzige, fachlich geschliffene Perspektive auf die drängenden politischen, sozialen und kulturellen Themen von heute, aber auch auf weniger bekannte Themen, die sowohl informieren als auch unterhalten. Die in New York gedrehte Serie zeigt die wöchentlichen aktuellen Einblicke in die Show, die charakteristischen Vertiefungen und die unverwechselbaren Comedy-Einlagen."Wir sind sehr glücklich, dass wir diese Show mit unserem fantastischen Team weiter machen können", sagte John Oliver. Wir werden weiterhin versuchen, den Begriff 'Unterhaltung' bis zum Anschlag zu dehnen.“ HBO-Chef Casey Bloys ergänzt: „In den letzten zehn Jahren haben John und sein außergewöhnliches Team tiefgreifende Recherchen und Intelligenz mit bissigem Humor kombiniert, um ein breites Spektrum an Themen zu behandeln, die sowohl weithin diskutiert werden als auch unkonventionell sind. Mit einem wichtigen Wahljahr am Horizont freuen wir uns darauf zu sehen, was John in den nächsten drei Jahren für die Zuschauer bereithält."Die wöchentliche Show wurde seit ihrer Premiere im Jahr 2014 mit 26 Emmys ausgezeichnet. «Last Week Tonight» wird für HBO von Avalon und Sixteen String Jack Productions produziert; ausführende Produzenten sind John Oliver, Tim Carvell, Liz Stanton, Jon Thoday und James Taylor; Regie führt Paul Pennolino.