Neue «Leverage»-Folgen

Mit dem Start der dritten Staffel wechselt das Format von Freevee zu Amazon Prime Video.

Amazon MGM Studios hat die beliebte Heist-Drama-Seriefür eine dritte Staffel verlängert. Die dritte Staffel wird nächstes Jahr auf Prime Video in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland ausgestrahlt. Die von Electric Entertainment produzierte Serie «Leverage: Redemption» folgt einem Team von Kriminellen, die im Namen von Kunden, denen Unrecht getan wurde, ausgeklügelte Betrügereien gegen korrupte und einflussreiche Personen durchführen, ähnlich wie Robin Hood.Dean Devlin, Marc Roskin und Rachel Olschan-Wilson von Electric Entertainment sind ausführende Produzenten. John Rogers fungiert als Showrunner und ausführender Produzent. Chris Downey fungiert ebenfalls als ausführender Produzent. Kate Rorick ist eine beratende Produzentin."Die Fans sind «Leverage: Redemption» treu ergeben", sagt Lauren Anderson, Head of AVOD; unscripted and targeted programming, Amazon MGM Studios. "Jede Staffel hat die unterhaltsame Dynamik zwischen unseren Darstellern in Kombination mit den triumphalen David-gegen-Goliath-Geschichten gezeigt, die sich unsere Autoren ausgedacht haben. Während wir unser nächstes Kapitel beginnen, sind wir begeistert, die Serie mit unseren Prime-Kunden teilen zu können und unseren Freevee-Kunden weiterhin den exklusiven «Leverage» FAST-Kanal anzubieten.""Wir sind begeistert, die Erweiterung unserer «Leverage»-Franchise in Zusammenarbeit mit dem Team von Amazon MGM Studios anzukündigen. Unsere treue Fangemeinde wird erfreut sein zu erfahren, dass sie weiterhin ihren Lieblingsverbrechern folgen können, wenn sie ihre Fähigkeiten für das Allgemeinwohl einsetzen und sich mit ihren guten Taten für Außenseiter einsetzen", sagte Dean Devlin, Executive Producer und CEO von Electric Entertainment.