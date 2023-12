Kardashian spielt Scheidungsanwältin

TV-News

Das neue Ryan Murphy-Drama nimmt Gestalt an.

Erst vor wenigen Monaten spielte Kim Kardashian eine Hauptrolle in der zwölften Staffel von «American Horror Story». Nun wird die Social-Media-Ikone erneut mit Erfolgsproduzent Ryan Murphy zusammenarbeiten. Für Hulu produziert Murphy ein neues Anwaltsdrama, außerdem ist auf dem Streamingdienst die Reality-Show «The Kardashians» zu sehen.Die Rolle der Kardashian ist die einer erfolgreichen Scheidungsanwältin und Leiterin einer Kanzlei nur für Frauen in Los Angeles. Jon Robin Baitz («Brothers & Sisters»), Showrunner der nächsten Staffel von Murphys «Feud», die sich um Truman Capote dreht, wird die Serie zusammen mit Joseph Baken schreiben. Baken ist Autor des «AHS»-Spin-offs «American Horror Stories».Kardashian arbeitet außerdem an einer Filmkomödie, in der sie die Außenseiterin in einer Gruppe von vier Freundinnen spielt, mit dem Titel «The Fifth Wheel». Nach einem Bieterwettstreit um die Rechte wurde der Film im November von Netflix übernommen. Die von Kardashian angeführte Hulu-Serie wird Murphys erstes neues Disney-Projekt sein, seit er im Juni nach seinem Ausstieg bei Netflix einen umfassenden Vertrag mit dem Unternehmen unterzeichnet hat.