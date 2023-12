2024 vergeben zwei «Bachelors» die Rosen

TV-News

RTL macht aus «Der Bachelor» in der 14. Staffel «Die Bachelors».

Der Kölner Privatsender RTL hat auf den im Frühjahr erfolgten Quotenrückgang reagiert und am Konzept seiner Reality-Showgearbeitet. In der 14. Staffel, die im Frühjahr 2024 starteten soll, wird es nicht nur einen Rosenkavalier geben, sondern gleich zwei. Folglich heißt das Format fortan auch. RTL verspricht seinem Publikum damit „die doppelte Dosis Gefühle, Dating-Spaß und Drama“.Der Sender möchte so nicht nur den Konkurrenzkampf unter den Kandidatinnen steigern, sondern auch mehr Druck bei den Single-Männern schüren, schließlich soll es um die Frage gehen, wer von beiden besser bei den Frauen ankommt. Oder wird aus dem Konkurrenzkampf gar eine Bromance, bei der sich die beiden Bachelor gegenseitig Tipps geben? Und es gibt noch eine Premiere: Bereits in Deutschland starten die Dates, denn beide Bachelors dürfen vor ihrer großen Reise auf Tuchfühlung gehen. Erst danach brechen die Männer mit 22 Single-Frauen im Schlepptau nach Südafrika auf, wo bereits Urbachelor Paul Janke nach der großen Liebe suchte. Wer die zwei Bachelors sind, wird RTL in Kürze bekannt geben.Der neue Impuls war deshalb nötig geworden, da zwischen März und Mai 2023 die Werte der langjährigen RTL-Show teilweise stark absackten. Der Staffelschnitt lag in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur noch im einstelligen Bereich. 9,9 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Im vergangenen Jahr, als «Der Bachelor» zwischen Januar und März auf Sendung war, generierte die Produktion von Warner Bros. International Television Production Deutschland im Schnitt 14,3 Prozent.