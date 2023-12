Personalwechsel im «The Masked Singer»-Rateteam

TV-News

Álvaro Soler verabschiedet sich aus dem Rateteam, weswegen Rosty sein «The Masked Singer»-Comeback gibt.

Die aktuelle-Staffel hält allerlei Überraschungen parat. In der ersten Folge durfte Jenke von Wilmsdorff an der Seite des fest installierten Rate-Duos Ruth Moschner und Álvaro Soler Platz nehmen, nur um zwei Wochen später selbst auf der Bühne als Marsmaus enthüllt zu werden. Die Marsmaus trat erstmals in Show zwei auf, in der das Kiwi sich durch einen Kostümfehler als Uwe Ochsenknecht unfreiwillig enttarnt hatte. Offiziell hat der Schauspieler aber noch nicht seine Maske abgelegt. Wer weiß also, welche Überraschungen noch auf die Zuschauer warten?Eine ebenfalls ungewöhnliche Maßnahme traf ProSieben nun nach der Halbzeit der neunten Staffel. Ab dem kommenden Samstag, 9. Oktober, wird nicht mehr Soler fest zum Rateteam gehören, sondern Moschner erhält in Person von Rick Kavanian einen neuen Partner. Kavanian war selbst bereits Teilnehmer der Kostüm-Show, im Herbst 2022 steckte er in der Verkleidung von Rosty und kam bis ins Finale. In diesem Frühjahr war der Comedian auch Gastmitglied des Rateteams.„Ich glaube zu erkennen, wann die Kolleginnen und Kollegen unter der Maske stimmliche Probleme oder Konditionsprobleme haben, wenn es zu heiß wird. Wenn jemand leidet, die Luft ausgeht, zu schnell, zu langsam oder zu hektisch singt. Diesen Stress spüre ich sofort körperlich, sogar über den Bildschirm. Aber fürs Raten hilft das gar nichts“, ließ sich Rick Kavanian in einer ProSieben-Mitteilung zitieren.