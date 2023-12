«Promi Big Brother» geht mit zweistelliger Quote zu Ende

Quotennews

Yeliz Koc wurde vor 1,51 Millionen Zuschauern zur «Promi Big Brother»-Gewinnerin gewählt.

Zum Abschluss der Staffel räumte Sat.1 seinem Reality-Aushängeschildweit über drei Stunden Sendezeit ein. Die letzte Live-Show der Staffel überzeugte dabei einmal mehr mit tollen Werten. 1,51 Millionen Zuschauer schalteten ein, was der drittgrößten Reichweite der zweiwöchigen Runde entsprach. Nur die ersten beiden Shows am 20. und 21. November holten mit 1,73 und 1,62 Millionen mehr Zuschauer. Der Marktanteil lag diesmal bei 7,0 Prozent. In der Zielgruppe erreichten Marlene Lufen und Jochen Schropp 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für einen Marktanteil von 10,4 Prozent standen.Um 23:35 Uhr meldeten sich Melissa Khalaj und Jochen Bendel mitund besprachen alles Wichtige um Siegerin Yeliz Koc. Bis kurz vor 1:00 Uhr blieben noch 0,62 Millionen Menschen wach, darunter befanden sich 0,19 Millionen werberelevante Seher. Die Marktanteile wurden auf großartige 7,7 Prozent bei allen und herausragende 11,1 Prozent bei den Jüngeren beziffert.Im Nachtprogramm kehrte Martina Hill zu Sat.1 zurück. Zwei Wiederholungen vonsorgten bis 1:40 Uhr für 0,22 und 0,14 Millionen Zuschauer sowie 4,7 und 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bis zum Ende der Quotenerfassung gingen noch drei alte-Folgen on air, die jeweils 0,12 Millionen Zuseher ab drei Jahren verfolgten. Die Marktanteile stiegen auf 6,0, 8,8 und 7,5 Prozent.