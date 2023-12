«Extra» lüftet das Weihnachtsfilme-Geheimnis

Quotennews

Über dreieinhalb Millionen Fernsehzuschauer verfolgten die Dienstagsfolge von «Bauer sucht Frau».

Am Dienstagabend startete RTL mit 3,65 Millionen Fernsehzuschauern in den Abend. In dieser Woche wollten wieder viele Frauen die einsamen Bauern kennen lernen. Das von Inka Bause moderiertesetzte die erfolgreichen Werte der letzten Wochen fort. Die 120-minütige Sendung generierte 14,0 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,89 Millionen verbucht, das sollte zu 16,2 Prozent Marktanteil sorgten.Die aus Berlin kommende Nachrichtensendunghatte im Anschluss noch 2,24 Millionen Fernsehzuschauer, das Format sammelte 11,0 Prozent der Zuschauer ein. Unter den zusehenden Menschen waren 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für 12,8 Prozent Marktanteil standen. Beiging es unter anderem über die Geheimnisse erfolgreicher Weihnachtsfilme und neue Hinweise des verschollenen Tengelmann-Chefs: 1,29 Millionen Menschen sahen zu und brachten 8,9 Prozent Marktanteil mit, die Sendung fuhr 11,0 Prozent in der Zielgruppe ein. In den Vorwochen musste man sich mit schmaleren Werten zufrieden geben.Dasinformierte danach noch 0,81 Millionen Zuschauer und sicherte sich 10,1 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen fuhr das Format ab Mitternacht noch 13,8 Prozent ein. Unternehmer Wolfgang Grupp geht in den Ruhestand, doch fürstand er noch einmal Rede und Antwort. Das knapp 20-minütige Gespräch verfolgten 0,61 Millionen Zuschauer, das auf 9,5 Prozent Marktanteil kam. Beim jungen Publikum wurden 0,19 Millionen gemessen, der Marktanteil auf 14,6 Prozent eingestuft.