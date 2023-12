Tracy Underwood leitet ABC Signature

Köpfe

Seit 2010 ist Underwood bereits für die Produktionsfirma tätig.

Tracy Underwood wurde zur Präsidentin von ABC Signature ernannt, wie Eric Schrier, Präsident der Disney Television Studios und der Global Original TV Strategy for Disney Entertainment, dem sie unterstellt sein wird, heute bekannt gab. In ihrer neuen Rolle wird Underwood, die seit 2010 für das Studio tätig ist, alle kreativen Angelegenheiten beaufsichtigen, einschließlich der Entwicklung von Dramen, Comedys und limitierten Serien sowie des aktuellen Serienprogramms des Studios. Zuletzt war Underwood als Executive Vice President of Creative Affairs für ABC Signature tätig.Sydnee Rimes, Senior Vice President of Series, wird weiterhin das aktuelle Serienteam leiten und nun an Underwood berichten. Susan Lewis, Senior Vice President of Drama Development, und Danny Feldheim, Senior Vice President of Comedy Development, werden weiterhin an Underwood berichten."Als bewährte Führungspersönlichkeit bei ABC Signature hat Tracy seit mehr als einem Jahrzehnt die Entwicklung von preisgekrönten und kulturprägenden Serien maßgeblich vorangetrieben. In ihrer neuen Rolle als Leiterin des Studios wird Tracy auf ihren ausgezeichneten Beziehungen zu unseren Kreativ- und Plattformpartnern aufbauen, um das Vermächtnis des Studios, unbestreitbares Fernsehen zu produzieren, auszubauen", sagte Schrier."Ich möchte Dana Walden für ihre außergewöhnliche Führung und Eric Schrier dafür danken, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, diese Rolle zu übernehmen. Die Aussicht, das Studio zu leiten, das ich seit über 10 Jahren mein Zuhause nenne, ist ein wahr gewordener Berufstraum. Zusammen mit unseren außergewöhnlichen Teams werden wir auch weiterhin spektakuläres, einflussreiches und relevantes Fernsehen in einem der umwälzendsten Kapitel unserer Branche schaffen", so Underwood.