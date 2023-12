Neue «Feud»-Staffel beginnt Ende Januar

US-Fernsehen

Dieses Mal wird die Ryan Murphy-Serie sich um Capotes Frauen drehen.

FX hat das Premierendatum festgelegt:, der zweiten Staffel von Ryan Murphys preisgekrönter Anthologie beginnt im neuen Jahr. Die auf acht Episoden limitierte Serie wird ihre ersten beiden Episoden am Mittwoch, den 31. Januar um 22.00 Uhr auf FX ausstrahlen und gleichzeitig mit einem speziellen Director's Cut der ersten Episode auf FXX ausgestrahlt. Alle Episoden, einschließlich des Director's Cut, werden am nächsten Tag auf Hulu zum Streamen verfügbar sein.Die Serie, die auf dem Bestseller „Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era“ von Laurence Leamer, wird in Lateinamerika auf Star+ und in allen anderen Gebieten auf Disney+ zu sehen sein.Der gefeierte Schriftsteller Truman Capote (Tom Hollander) umgab sich mit einer Gruppe der elitärsten Frauen der Gesellschaft - reiche, glamouröse Prominente, die eine vergangene Ära der New Yorker High Society prägten -, denen er den Spitznamen "die Schwäne" gab. Zu dieser Gruppe gehörten die schöne und angesehene Grande Dame Barbara "Babe" Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) und Lee Radziwill (Calista Flockhart). Verzaubert und fasziniert von diesen Doyennes hat sich Capote in ihr Leben eingeschmeichelt, sich mit ihnen angefreundet und ist ihr Vertrauter geworden, nur um sie schließlich zu verraten, indem er eine kaum verhüllte Fiktion über ihr Leben schrieb und ihre intimsten Geheimnisse preisgab. Als ein Auszug aus dem Buch, "Answered Prayers", Capotes geplantes Hauptwerk, in Esquire veröffentlicht wurde, zerstörte dies seine Beziehung zu seinen Schwänen, verbannte ihn aus der High Society, die er so sehr liebte, und stürzte ihn in eine Spirale der Selbstzerstörung, von der er sich schließlich nie mehr erholte.