«WISO» feiert Jubiläum

TV-News

Anfang Januar kann Moderator Marcus Niehvaes auf vier Jahrzehnte zurückblicken.

Fast auf den Tag genau feiertseinen 40. Geburtstag. Das Wirtschaftsmagazin startete am 3. Januar 1984 beim Mainzer Fernsehsender, am Montag, 8. Januar 2024, ist die Geburtstagsausgabe um 19.25 Uhr geplant. Moderator und Redaktionsleiter ist Marcus Niehaves, der seit 2016 durch die Sendung führt. Die erste Sendung wurde noch von Friedhelm Ost moderiert.Die Sendung behandelt vor allem Themen aus den Bereichen Wirtschaft und Soziales aus der Sicht von Verbrauchern, Mietern, Arbeitnehmern und Rentnern. Der Name der Sendung ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben der Themenbereiche Wirtschaft und Soziales.„Die unabhängige Recherche, die Ausgewogenheit und die Themenvielfalt sind unsere Qualitätsversprechen“, sagt Redaktionsleiter Niehaves. „«WISO» ist ein Qualitätssiegel, auf das man sich verlassen kann. Diesem Anspruch gerecht zu werden, kostet viel Zeit und Energie, was man an der Tiefe und der Umsetzung unseres Contents auch sehen kann – egal ob linear oder digital. Und gerade im Netz gibt es Unmengen an Informationen, die eben nicht unabhängig sind, die klar werblich daherkommen oder einfach falsch sind. Und genau da liegt unsere Aufgabe: Wenn wir es schaffen, die Aufmerksamkeit der Zielgruppen zu erlangen, werden diese unsere unabhängigen Informationen auch nutzen. Der Bedarf ist groß, da bin ich mir ganz sicher.“