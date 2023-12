Der Fürstenhof steht zum Verkauf

Soap-Check

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Merle ist nach dem Kuss klar: Nur Freundschaft funktioniert zwischen ihr und Gunter nicht. Sollen sie ihrer Liebe eine zweite Chance geben? Doch Gunter ist sich seiner Gefühle nicht sicher. Traurig beschließt Merle, vorzeitig abzureisen. Simons medizinische und berufliche Termine kollidieren, so dass er gezwungen ist, Julius über seine MS-Erkrankung zu informieren. Dilay belastet es zunehmend, mit ihrer Familie nicht über Simons Diagnose sprechen zu dürfen. Aber Simon möchte keinen offenen Umgang mit seiner Krankheit. Marvin wird durch seine Affäre mit Franka klar: Er ist endgültig über Charlotte hinweg. Franka und er kommen sich emotional immer näher.Die Anteilseigner des „Fürstenhof“ bekommen ein Angebot des Milliardärs Steven Cross: Er will das Hotel kaufen, Stein für Stein abtragen und im Silicon Valley wiederaufbauen. Alle – inklusive Markus – lehnen den absurden Vorschlag ab. Doch dann passiert etwas, das Markus‘ Meinung ins Wanken bringt. Ana ist von Vincents Geständnis überrumpelt und begreift peinlich berührt, dass sie sich ständig bei ihm wegen Philipp beklagt hat. Können sie nun noch Freunde sein? Ana sucht das Gespräch mit Vincent. Julian muss nach seinem Autounfall seinen Führerschein abgeben und ist somit arbeitslos. Da kommt Christoph auf eine Idee, wie er Julian helfen könnte, und er macht ihm ein verlockendes Angebot …Monika setzt sich dafür ein, dass Severin die Sitzung um die Bewässerungsanlage führen soll. Kann er die Landwirte von seinem Herzensprojekt überzeugen? Till, Lien und Naveen suchen nach einem Weg, dem Krippenspiel frischen Wind einzuhauchen. Sollten sie die Weihnachtsgeschichte einfach hoam holen?Während Tobias sich über sein vermeintlich gewonnenes Geld freut, wundert Vivien sich über die Leere auf ihrem Spendenkonto. Sie beschleicht ein schrecklicher Verdacht. Nadine versucht weiterhin, ihre Gefühle für Henry zu verbergen. Nadine versucht, ihr Herz weiter gegen ihre Gefühle für Henry zu verschließen, doch die Nähe holt sie wieder ein. Benedikt und Ute feiern glücklich den Start in ihr Eheleben.Leyla startet voller Energie in das Event und begeistert ihr Publikum, doch dann tut sich in der Pause ein unerwartetes Hindernis auf. Als die Zapfanlage früher geliefert wird, hofft Ben auf mehr Zeit mit Kim und Nils. Er stutzt, als er erkennt, wer die Strippen gezogen hat. Miray lässt sich von ihrem Date aufmuntern und die beiden kommen sich sehr nah. Dann erhält sie eine überraschende Nachricht, die alles ändern könnte.Michi spürt, dass seine weihnachtliche Stimmung unpassend ist, und nimmt sich daher zurück. Doch nach all seiner Unterstützung findet Maren, dass Michi das Weihnachten verdient hat, das er sich wünscht. Emily will nicht alles für ihre Karriere aufgeben. Etwas enttäuscht erteilt sie Simon March eine Absage, während Laura im Mauerwerk mit ihrem Event brillieren kann. Doch dann legt March bei Emily nach.Sarah ist fassungslos, dass Alexandra vor aller Welt so tut, als würde sie ihr Kind noch in sich tragen. Weil sie von Alexandra an die Schweigepflicht gebunden wurde, ist Sarah jedoch gezwungen, ebenfalls über die Fehlgeburt zu lügen - auch vor Fabian. Für Sarah ist die Situation unerträglich und doch ausweglos. Denn Alexandra offenbart ihr einen schier unfassbaren Plan ..Nach einem einigermaßen entspannten Wochenende kommt es morgens zwischen Noah und Luise zu Streitigkeiten ums Bad. Die wütende Mel muss eingreifen. Als Noah Luise darauf hinweist, dass sie ruhig ein bisschen dankbarer sein könnte, kommen ihr prompt die Tränen. Sie verlässt trotzig das Loft. Noah sucht nach der Schule erneut das Gespräch mit Luise. Sie gibt zu, dass sie traurig und enttäuscht ist, weil ihre Mutter später als geplant nach Köln kommt und sie sich eigentlich schon so auf die Vorweihnachtszeit mit ihr gefreut hatte. Noah beschließt daraufhin, Luise einen schönen Tag mit Baum schmücken, Plätzchen backen und Weihnachtsfilm zu bereiten. Luise will sich zuerst weigern, wird aber schnell von Noahs Charme eingenommen. Als sie sich später bei ihm bedankt, nutzt Noah den Moment, um Luise noch einmal klarzumachen, dass ihre Patentante Mel echt okay ist und die beiden sich nur etwas aneinander gewöhnen müssen. Später kommt Mel ins Loft zurück und traut ihren Augen kaum: Eine gut gelaunte Luise reicht ihr Plätzchen und umarmt sie.Franzi ist fassungslos und wütend, als sie realisiert, dass Schmidti und Krätze tatsächlich erwarten, dass sie und Emmi in einem heruntergekommenen Wohnwagen auf einem Campingplatz leben sollen. Sauer und enttäuscht macht Franzi klar, dass sie sicher nicht in Udos Bett pennen wird und lässt sich auch von etwaigen Argumenten nicht überzeugen. Doch als sie erfährt, wie viel Mühe und Herzblut Schmidti und Krätze in die Renovierung gesteckt haben, um ihnen ein angenehmes Zuhause zu schaffen, springt sie doch über ihren Schatten und will dem Wohnwagen ihrem Freund zuliebe eine Chance geben – als Übergangslösung!