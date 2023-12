Dr. Phil startet neuen Fernsehsender

TV-News

In Zusammenarbeit mit Trinity Broadcasting soll ein neues Projekt entstehen.

Der ehemalige Daytime-Moderator Dr. Phil McGraw will ein neues Medienprojekt starten. Mit dem religiösen Sender Trinity Broadcasting Network hat er einen Verbündeten gefunden. McGraws Firma, Merit Street Media, plant, das neue Programm über Kabel, Satellit und Internet zu verbreiten. Sie hat bereits mehr als 65 Millionen Fernsehhaushalte erreicht", teilte die Firma am Mittwoch mit."Wir sind begeistert, diese bahnbrechende Reise anzutreten, indem wir ein Netzwerk schaffen, das nicht nur weithin zugänglich ist, sondern auch eine Drehscheibe für vielfältige und attraktive Inhalte darstellt", sagte Joel Cheatwood, COO von Merit Street Media, in einer Erklärung. "Mit unserem Engagement, qualitativ hochwertige Programme über mehrere Plattformen anzubieten, erwarten wir, dass Merit Street ein Vorreiter unter den Netzwerken sein wird." Cheatwood ist ein langjähriger TV-Manager.Merit Street plant außerdem, das Netzwerk über verschiedene werbefinanzierte Fernsehsender (FAST) zu verbreiten. Das Netzwerk soll nach dem 26. Februar 2024 an den Start gehen. "Ich liebe es, mit echten Menschen über echte Probleme zu sprechen. Menschen, die sich nicht nur beschweren, sondern aktiv nach echten Lösungen suchen, um ihr Leben zu verbessern", sagte McGraw. "Die amerikanischen Familien und unsere Grundwerte werden angegriffen. Ich liebe dieses Land, und ich glaube, dass die Familie das Rückgrat unserer Gesellschaft ist. Gemeinsam werden wir stark sein und für die Seele und Vernunft Amerikas kämpfen und die Dinge, auf die es ankommt, wieder auf den richtigen Weg bringen."