Talkshow «Blue Moon» kommt ins Fernsehen

Nach 15 Jahren Radio darf die Hörfunksendung am Dienstagabend bei rbb senden.

startet am 30. Januar auf Twitch.



Wie bereits >Mitte November 2023 berichtet, legt der Rundfunk Berlin-Brandenburg «schön + gut» und «Studio 3 - Live aus Babelsberg» zusammen. Montags bis freitags begleitet das Live-Format « DER TAG in Berlin & Brandenburg» die Zuschauer ab 18 Uhr in den Feierabend und blickt auf das aktuelle Geschehen in der Region - vom Fläming bis zur Prignitz und von Spandau bis Köpenick. Ab 19.30 Uhr folgen die Regionalprogramme für Brandenburg und Berlin, danach die «Tagesschau».



Ulli Zelle präsentiert samstags um 20.15 Uhr in «Viertel Neun» Filme aus Ost und West. Filme aus Archiven des DDR-Fernsehens und des SFB gibt es dann immer zu sehen. Zum Auftakt läuft die DFF-Produktion «Du und icke und Berlin» aus dem Jahr 1977.



rbb-Programmdirektorin Martina Zöllner: "Wir zeigen Programme mit regionalem Bezug, die wir für die ARD Mediathek und deren Zielgruppen herstellen, die also durchaus anders erzählt sind, als es unser Publikum bislang aus dem rbb Fernsehen kennt. Es ist durch die Medien gegangen, dass wir die Fernsehansage zurückholen. Vielleicht nicht Ansager im alten Sinne – aber an einigen Abenden haben wir Gastgeber, sogenannte Hosts, die die ausgewählten Produktionen einordnen. Man kann das auch liebevolle Kuratierung nennen.“



Ab dem 15. Januar 2024 gibt sich der Rundfunk Berlin-Brandenburg im Fernsehen ein neues Programmschema. Am Dienstagabend ab 22 Uhr sendet das rbb Fernsehen künftig die Fritz!-Talkshow, die allerdings nach einer Woche nur noch im Radio zu hören sein wird. Denn: Alle vier Wochen wird die Fritz!-Call-In-Show vonunterbrochen, die neuen Folgen starten am 23. Januar 2024.