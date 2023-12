Diana Staehly: Daily ist hart - das tägliche Pensum ist hoch

Interview

Am Freitag startet die 22. Staffel von «Rote Rosen» im Ersten. Quotenmeter sprach mit Hauptdarstellerin Staehly über «Stromberg», «Rosenheim-Cops» und «SOKO Köln».

Seit ich hier in Lüneburg drehe, habe ich leider keine Zeit dafür. Aber als ich wusste, dass ich die Rolle bekommen habe, habe ich mir bei den folgenden Konstellationscastings die Stadt angesehen und wusste, dass ich mich hier wohlfühlen werde.Die ersten zwei Wochen habe ich noch im Hotel gewohnt und somit quasi aus dem Koffer, aber inzwischen habe ich zum Glück eine Wohnung hier, in der ich mich ein wenig eingerichtet habe. Das ist auch sehr sinnvoll, da ich jedes Wochenende nach Hause nach Potsdam fahre und muss dann eben so gut wie nichts mit hin und her schleppen.Zum Teil hat das Schicksal zugeschlagen, zum Teil hat Jördis Ehemann Mo das etwas über ihren Kopf hinweg eingefädelt.Ich freue mich sehr, wieder in einer Serie zu spielen und ich hoffe, dass sich die Zuschauer freuen, mich darin täglich sehen zu können.Für jeden Schauspieler, der noch nie Daily bzw. Telenovela gemacht hat, ist diese Produktionsweise erstmal hart, da das tägliche Pensum so hoch ist. Aber man findet sich darin ein. Insofern war es wohl für meinen Kollegen eher „einfach“, da er wusste, was ihn erwartet.Das Team ist unglaublich wichtig! Nicht nur wir Schauspieler müssen dieses Pensum bewältigen, ohne ein eingespieltes Team können Drehtage sehr lang und zäh werden.«Stromberg» war und ist ein Glücksfall. Ich habe so unendlich viel dort lernen dürfen. Aber als wir vor bald 20 Jahren damit anfingen, wusste natürlich niemand, wie erfolgreich diese Serie werden würde.Ich glaube, dass Stromberg nicht diesen Kultfaktor erreicht hätte, hätte es unendlich viele Staffeln gegeben. Aber für mich hätte es nicht zu Ende gehen müssen 😉Ich bekomme tatsächlich täglich Zuschriften bezogen auf die «Rosenheim-Cops» und werde auch sehr oft auf der Straße, beim Einkauf oder auf dem Amt angesprochen. Und immer wieder werde ich gebeten, doch als Frau Ortmann zurück nach Rosenheim zu kehren. Das ehrt mich sehr - vor allem, da ich inzwischen schon seit acht Jahren gar nicht mehr dabei bin…Die «SOKO» habe ich tatsächlich schweren Herzens verlassen, aber damals gab es familiäre Gründe dafür.Das war eine schlimme Zeit für die Menschen dort und so schockiert man selbst über lange Zeit war, ich möchte gar nicht wissen, wie es für Angehörige gewesen sein muss. Ich glaube, die ganze Nation war tief verwundet.