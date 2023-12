RTL verrät erste Dschungelcamp-Teilnehmerin

TV-News

Nach Heinz Hoenig hat sich RTL die Dienste einer Reality-erprobten Frau gesichert, deren Name bekannter ist als sie selbst.

RTL hat den nächsten Promi für die im Januar anstehende Staffel vonbestätigt. Der Kölner Sender lässt Cora Schumacher ins Dschungelcamp in Australien einziehen. Die ehemalige Rennfahrerin und Ex-Frau von Ralf Schumacher kann bereits einige Reality-TV-Erfahrung vorweisen. Unter anderem nahm sie 2018 an «Promi Big Brother» teil und suchte 2020 in «Coras House of Love» nach einem geeigneten Partner. Im vergangenen Jahr trat sie außerdem im Sat.1-Flop «Club der guten Laune» auf.Nun erwartet Schumacher Deutschlands größte Reality-Bühne, auf der sie einen „Selbstfindungstrip“ anstrebt, wie RTL verrät. „Ich bin auf der Reise zu mir selbst“, so Cora Schumacher. „Ich freue mich einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen. Dass der Zuschauer mich vielleicht so kennenlernt und mich auf dem Weg zu mir selbst begleitet.“Cora Schumacher ist erst die zweite Person, die für das Dschungelcamp offiziell bestätigt wurde. Vergangene Woche verriet RTL , dass Schauspieler Heinz Hoenig ebenfalls nach Australien reisen werde. „Sowas wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Herausforderung, da bin ich scharf drauf. Und deswegen gehe ich auch dahin! Punkt“, so Hoenig.