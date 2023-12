Oliver Hudson bindet sich an FOX

Vermischtes

Der Schauspieler aus der Fox-Serie «The Cleaning Lady» bleibt dem Sender erhalten.

Der Schauspieler und Produzent Oliver Hudson und FOX Entertainment haben einen Vertrag über eine Direktübertragung geschlossen. Dies wurde heute von Hudson und Michael Thorn, President, Scripted Programming, von FOX Entertainment bekannt gegeben. Hudson, der die Hauptrolle in den Staffeln eins und zwei des gefeierten FOX-Dramas «The Cleaning Lady» spielte, und sein Produktionspartner John Stalberg werden gemeinsam mit FOX Entertainment Comedy- und Drama-Projekte für FOX entwickeln, das die im Rahmen der Vereinbarung entstandenen Serien vollständig besitzen und vertreiben wird."Ich hatte das Glück, mit Michael Thorn und seinem Team vor der Kamera zu stehen, und freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um meine Ideen bei FOX zum Leben zu erwecken, einem Sender, der sich nicht scheut, die Grenzen zu überschreiten, um Geschichten zu erzählen, die unterhalten und die Komplexität und die Eigenheiten des menschlichen Daseins ergründen", sagte Hudson. "Ich habe schon immer sowohl Comedy als auch Drama gemocht, daher ist es aufregend, beides als einer der potentiell besten Produzenten, die dieser Planet je gesehen hat, in Angriff zu nehmen!""Oliver ist ein talentierter, vielseitiger Schauspieler und ein inspirierter Geschichtenerzähler, der eine unglaubliche Menge an Energie in alles einbringt, was er tut", fügte Thorn hinzu. "Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu ihm auszubauen und seine intensive Kreativität zu nutzen, um gemeinsam erstklassige Dramen und Komödien zu entwickeln und zu produzieren, die FOX Entertainments robustes Angebot an eigenen Serien weiter ausbauen."