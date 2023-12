US-Fernsehen

«Palm Royale» geht im März los

Fabian Riedner von 13. Dezember 2023, 07:16 Uhr

In der mit Spannung erwarteten Serie, die in Palm Beach spielt, führt die Emmy- und Oscar-Nominierte Kristen Wiig ein renommiertes Ensemble an.

Apple TV+ hat einen ersten Blick auf «Palm Royale» veröffentlicht, die mit Spannung erwartete Serie, die in Palm Beach spielt und in der die Emmy- und Oscar-Nominierte Kristen Wiig die Hauptrolle in einem renommierten Ensemble spielt. Oscar- und Emmy-Preisträgerin Laura Dern und Allison Janney sind neben Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy und Kaia Gerber zu sehen. Mit besonderen Gastauftritten des legendären Bruce Dern und der kultigen, mehrfach ausgezeichneten Carol Burnett. «Palm Royale» feiert sein weltweites Debüt auf



«Palm Royale» ist eine wahre Außenseitergeschichte, die Maxine Simmons (Kristen Wiig) bei ihren Bemühungen begleitet, in die High Society von Palm Beach einzudringen. Während Maxine versucht, die undurchlässige Grenze zwischen den Besitzenden und den Habenichtsen zu überwinden, stellt «Palm Royale» die gleiche Frage, die uns auch heute noch beschäftigt: "Wie viel von dir selbst bist du bereit zu opfern, um das zu bekommen, was ein anderer hat?" «Palm Royale» spielt im Pulverfassjahr 1969 und ist ein Zeugnis für jeden Außenseiter, der um seine Chance kämpft, wirklich dazuzugehören.



«Palm Royale'' »asiert lose auf dem Roman "Mr. und Mrs. American Pie" von Juliet McDaniel und wird von Apple Studios für Apple TV+ produziert. Abe Sylvia ist Autor, ausführender Produzent und Showrunner für Aunt Sylvia's Moving Picture Company, Laura Dern und Jayme Lemons sind ausführende Produzenten für Jaywalker Pictures, Kristen Wiig, Katie O'Connell Marsh, Tate Taylor und John Norris für Wyolah Films, Sharr White und Sheri Holman und Boat Rocker. Die Serie wird von Taylor, Sylvia, Claire Scanlon und Stephanie Laing gedreht.



Name a more star-studded cast.



Palm Royale premieres March 20. — Apple TV (@AppleTV) December 12, 2023

