3 Quotengeheimnisse

sixx lässt siebenmal Hochzeitskleider raussuchen und Bear Grylls darf fünfmal auf Sendung gehen. Das Programm kommt mit Factual-Reruns nicht gerade auf gute Werte.

Der Frauensender sixx sendet in der Regel samstags zwischen 4:03 und 6:05 Uhr sieben Folgen der britischen Eigenproduktion. Diese erreichte keinerlei messbaren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, beim Gesamtpublikum waren zuletzt immerhin bis 40.000 Menschen vor dem Fernseher. Die letzte Folge hatte 0,20 Millionen Zuschauer, darunter aber keine werberelevanten. Trotzdem waren 0,5 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten möglich.Ein ähnlich abwechslungsreiches Morgenprogramm bietet ProSieben Maxx . Am sechsten Tag der Woche laufen fünf Geschichten der Mutprobe-Show. Los gings diesmal um 5:45 Uhr vor absolut keinen Zuschauern, aber immerhin 0,2 Prozent Marktanteil. Ohne werberelevante Seher schnappte man sich immerhin 0,7 Prozent. Die zweite Folge, die um 6:20 Uhr aufschlug, erreichte mit 0,02 Millionen jungen Zuschauern 3,3 Prozent. Danach ging es mit 1,0, 1,3 und 0,9 Prozent weiter.Der Fernsehsender ABC bestellte zwischen 1681 und 1986 von 20th Century Fox Television die Serie «The Fall Guy», die ihre Premiere beim ZDF feierte. Derzeit laufen Dreierpacks bei Nitro, den sich am Samstag 0,06, 0,09 und 0,13 Millionen Zuschauer ansahen. Auch bei den Werberelevanten war das Format mit 2,8, 3,0 und 3,6 Prozent gefragt.