Kein neuer «Ninja Warrior Germany» - aber geile Quote

René Casselly bleibt der einzige «Ninja Warrior Germany»! Der einstige Zirkus-Artist scheidet zwar kurz vor dem Finale aus, dennoch gibt es keinen neuen «Ninja Warrior Germany».

Ehre, wem Ehre gebührt: Philipp Göthert ist neuer! Naja, fast. Die achte Staffel vonendet, wie sechs der vorherigen sieben Staffeln: Mit einem Last Man Standing. Das soll die Leistung in keinem Fall schmälern, vor allem, da Göthert am Ende den Mount Midoriyama bezwingen konnte. Es fehlten lediglich einige Sekunden zum ganz großen Triumph und damit auch zu den 300.000 Euro. Doch der Reihe nach. Das zweite und damit finale Finale hatte in durchaus große Fußstapfen zu treten. Das erste Finale am 08. Dezember holte überzeugende 2,12 Millionen Zuschauer und starke 0,83 Millionen Umworbene, prozentual somit Staffel-Bestwerte.Da konnte das abschließende große Finale zum Glück mithalten, und mehr. Die gestrige Ausstrahlung holte 2,37 Millionen Zuschauer in die RTL-Primetime, womit sich standesgemäßer Marktanteil von 9,8 Prozent ergeben sollte. Wie es sich also für ein Finale gehört: Staffelrekorde! Auch in der Zielgruppe stand die gestrige Show der Vorwoche in nichts nach. Mit 0,96 Millionen Werberelevanten ergaben sich 18,4 Prozent am Markt der Zielgruppe. Also auch hier, Staffelbestwerte! Kurzum: Glückwunsch an RTL für einen erfolgreichen Staffel-Abschluss und erneut, Glückwunsch an Philipp Göthert!Im Anschluss an die Primetime ab 23:15 Uhr wiederholte der Köln-Sender eine Folge. Die Kuppel-Show mit Sophia Thomalla verfolgten insgesamt noch 0,74 Millionen Zuschauer, der Marktanteil schrumpfte so auf 5,2 Prozent. Die Zielgruppe verweilte immerhin mit 0,31Millionen Umworbenen, so ergab sich am späten Abend ein Marktanteil von 9,4Prozent.