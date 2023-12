Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Das große Promi-Büßen» bei ProSieben? Punktete Sat.1 mit seinem «1% Quiz»?

Das Erste startetemit der Auftaktfolge „Tödliche Fracht“, die 5,15 Millionen Zuschauer sowie 20,0 Prozent Marktanteil holte. Mit dem Magazinfiel die Reichweite auf 2,28 Millionen und 10,0 Prozent, bei den jungen Menschen erreichten die Programme 8,2 und 4,5 Prozent. Dieinformierten im Anschluss noch 1,70 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 9,3 Prozent bei allen sowie 7,0 Prozent bei den jungen Menschen.Eine neue Folge vonverfolgten am Donnerstagabend 5,00 Millionen Zuschauer, die Serie verbuchte 19,4 Prozent bei allen sowie 9,5 Prozent bei den jungen Menschen. Das im Anschluss ausgestrahltefasste 4,04 Millionen und 17,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,44 Millionen sowie 8,6 Prozent möglich.RTL startete mitin die Primetime, die Show erreichte nur 1,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 8,4 Prozent in der Zielgruppe. Die Europa-League-Begegnung zwischen West Ham United und dem SC Freiburg (2:0) sahen 1,81 sowie 1,70 Millionen, bei den Werberelevanten erntete die Fernsehstation schwache 8,7 und 8,5 Prozent. Fürentschieden sich 1,61 Millionen Menschen, Sat.1 konnte sich über 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe freuen. Zwei alte-Wiederholungen sicherten sich danach 8,0 und 3,8 Prozent.Bei ProSieben gab es das Halbfinale vonzu sehen, das 0,89 Millionen Zuschauer anlockte. In der Zielgruppe fuhr man dieses Mal 5,8 Prozent ein. Zwei weitere Ausgaben vonenttäuschten mit 0,37 und 0,26 Millionen, die Zielgruppen-Werte lagen bei schwachen 4,8 und 5,8 Prozent.underreichten 1,09 sowie 0,60 Millionen Menschen bei Kabel Eins, die Sendungen sicherten sich 6,7 und 5,5 Prozent.undunterhielten 0,90 und 0,92 Millionen Menschen bei VOX, die älteren Filme verbuchten 9,1 und 11,4 Prozent Marktanteil. Schließlich strahlte RTLZWEIaus, die Geschichten holten 0,54 und 0,42 Millionen. Die elfte Leipzig-Folge sicherte sich 5,1 Prozent, bei der siebten Hamburg-Story wurden 4,4 Prozent Marktanteil erreicht.