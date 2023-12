Nina Parker übernimmt «Friday Night Vibes»

US-Fernsehen

Der Fernsehsender TBS möchte die Wochenend-Filmreihe neu beleben.

Die monatliche Talkreihe, die einige der beliebtesten Filme mit unterschiedlichen Stimmen vor und hinter der Kamera feiert, kehrt ab dem 5. Januar um 20:00 Uhr an jedem ersten Freitag im Monat auf TBS zurück. Mit den neuen Moderatoren, der Emmy-nominierten Unterhaltungsjournalistin Nina Parker und dem Comedian Kevin Fredericks, wird die Wiederbelebung der Wochenend-Filmreihe mit einer Doppelvorstellung zweier Oscar-gekrönter kultureller Meilensteine des Films beginnen: «Black Panther» mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle und «King Richard» mit Will Smith.Gedreht wird im "The Gathering Spot" im historischen Viertel West Adams in Los Angeles. Filmfans können sich jede Woche mit Parker und Fredericks auf Überraschungsgäste, neue Beiträge und unterhaltsame Gespräche über Film, Kultur und alles, was dazwischen liegt, freuen. Die «Friday Night Vibes» konzentrieren sich auf eine durchdachte Auswahl von Filmen aus verschiedenen Genres, die von den Zuschauern geliebte Charaktere und Geschichten enthalten. Künftige Episoden werden die gefeierten Dramen «21 Bridges» und «Creed 2», die rasanten Abenteuer «Tenet», «White House Down», «Angel Has Fallen» und «Déjà Vu» sowie die Wohlfühlkomödien «Girls Trip», «Ride Along 2» und «Just Wright» vorstellen."Eines der besten Erlebnisse beim Kinobesuch ist es, sich mit seinen Freunden über seine Lieblingsschauspieler, die besten Sätze, die größten Actionszenen und vieles mehr zu unterhalten", sagte Jason Sarlanis, Präsident von Turner Networks. „Mit «Friday Night Vibes» schaffen wir dieses Erlebnis mit den brillanten und witzigen Nina Parker und Kevin Fredericks, deren Reichtum an Popkultur- und Filmwissen, gemischt mit ihrem erstaunlichen Charisma und Humor, jeden Monat ein lustiges und lebendiges Mitmach-Erlebnis für Filmfans schaffen wird."