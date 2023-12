Sat.1 plant vier Ausgaben von «Die besten Comedians Deutschlands»

TV-News

Im Frühjahr zeichnet Sat.1 vier Shows im Kölner E-Werk auf, die 2024 die Erfolgsgeschichte des Comedy-Formats fortsetzen sollen.

Anstelle einer Gala des Deutschen Comedypreises zeigte Sat.1 Anfang dieses Jahres die Comedy-Show «Die besten Comedians Deutschlands», in der zahlreiche Komiker ihre Witze zum Besten gaben. Die dreistündige Show fuhr am Mittwoch, 4. Januar, grandiose Quoten ein. In der Zielgruppe waren 12,6 Prozent Markanteil möglich, insgesamt verfolgten die Sendung über anderthalb Millionen Zuschauer. Auch die beiden August-Ausgaben liefen für den Bällchensender überzeugend und fuhren 13,3 und 8,6 Prozent Marktanteil ein. Im kommenden Jahr plant Sat.1 nun weitere Ausgaben des Comedy-Formats – in Form einer Tour.Seven.One Starwatch und Brainpool Live Entertainment veranstalten insgesamt sieben Live-Shows, die in Köln, Hannover, Hamburg und Berlin stattfinden. In Köln finden gleich vier Veranstaltungen statt. Ende Februar und Ende März 2024 gastiert Deutschlands Comedy-Elite im E-Werk, wobei diese Shows als TV-Aufzeichnungen dienen, die später im Jahr bei Sat.1 ausgestrahlt werden. Die restlichen drei Live-Termine sind für den September vorgesehen.Auf der Bühne stehen unter anderem Chris Tall, Torsten Sträter, Kaya Yanar, Michael Mittermeier, Markus Krebs, Ralf Schmitz, Maria Clara Groppler, Tahnee, Olaf Schubert, Paul Panzer, Bastian Bielendorfer, Özcan Cosar und Cindy aus Marzahn. Sie präsentieren die besten Pointen aus ihren aktuellen Stand-up-Programmen.