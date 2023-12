MTV blickt in mehreren Shows auf 2023 zurück

TV-News

Am Silvesterabend strahlt MTV die «Offiziellen Deutschen Jahrescharts» aus.

Die Adventszeit ist im Fernsehen gleichzeitig auch die Zeit der Jahresrückblicke. Die großen Sender haben teilweise ihre Sendungen bereits ausgestrahlt, wie RTL «Menschen, Bilder, Emotionen» oder das ZDF mit dem «Markus Lanz»-Rückblick. Weitere Sendungen stehen noch aus, wie unter anderem bei MTV. Der Musiksender widmet sich den zurückliegenden zwölf Monaten aus musikalischer Sicht und plant mehrere Shows, um den herausragendsten Künstlern des vergangenen Jahres erneut eine Bühne zu geben.Am 22. Dezember ist zwischen 17:00 und 19:00 Uhrvorgesehen, also die bei MTV Germany meistgespielten Videos deutscher Interpreten. Mit dabei sind unter anderem Apache 207, Ski Aggu, Nina Chuba, Peter Fox und Michael Schulte.Vier Tage später, am 26. Dezember, heißt es um 19:00 Uhr „Zurückspulen” in der lokal produzierten Show. Das Moderations-Duo Steph Karl und Tarik Tesfu blickt gemeinsam mit zahlreichen Gästen auf das Musikjahr zurück. Geladen sind Kontra K, Mathea, Leony, Niklas Dee und Luca-Dante Spadafora, Kitty Kat, Celo und Abdi, Juh-Dee und Ebow.Die weltweit meistgespielten Videos zeigt MTV am 28. Dezember um 20:00 Uhr in, in der Miley Cyrus, Dua Lipa und Taylor Swift nicht fehlen dürfen. Zum Jahresabschluss am 31. Dezember strahlt MTV zudem dieaus. Carina Nagel moderiert ab 18:00 Uhr die vierstündige Sendung.