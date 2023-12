Lisa Kudrow geht zu «No Good Dead»

US-Fernsehen

Die «Friends»-Darstellerin spielt Lydia Morgan.

Netflix teilte mit, dass die mit dem Emmy ausgezeichnete Schauspielerin Lisa Kudrow die Hauptrolle inübernehmen wird, einer neuen düsteren Comedy-Serie von Autorin und ausführender Produzentin Liz Feldman («Dead to Me»). Sie schließt sich dem bereits angekündigten Co-Star Ray Romano an. Die acht Folgen werden von Will Ferrell produziert.Lisa Kudrow («Time Bandits», «Booksmart») wird Lydia Morgan spielen - eine hochbegabte (und hochbelastete) ehemalige Konzertpianistin, die Paul (Ray Romano) treu zur Seite steht und eine liebevolle, wenn auch fehlerhafte Mutter ihrer beiden Kinder ist. Der Gedanke, ihr Haus in Los Feliz zu verkaufen, ein Ort voller glücklicher Erinnerungen und dunkler Geheimnisse, verzweifelt sie.«No Good Deed» ist eine halbstündige, düstere Komödie, die drei sehr unterschiedliche Familien begleitet, die um den Kauf derselben Villa im spanischen Stil der 1920er Jahre wetteifern, von der sie glauben, dass sie alle ihre Probleme lösen wird. Doch wie die Verkäufer bereits herausgefunden haben, kann sich das Traumhaus manchmal als absoluter Albtraum erweisen.