«Nine Perfect Strangers» mit neuen Darstellern

US-Fernsehen

Die zweite Staffel könnte bald in Produktion gehen.

Hulu hat zahlreiche Stars für die neuen Folgen vongecastet. Zu den Hauptdarstellern der zweiten Staffel gehört unter anderem Murray Bartlett, bekannt aus «The Last of Us» und «The White Lotus». Er wird die Rolle des Brian übernehmen. Auch «The Good Fight»-Star Christine Baranski hat für die neue Staffel unterschrieben. Die ehemalige Anwaltsdarstellerin wird die Rolle der Victoria einnehmen.Annie Murphy gehört ebenfalls zum Cast. Sie spielt eine Frau namens Imogen. Dolly De Leon wird Agnes darstellen. Die Schauspielerin Maisie Richardson-Sellers darf in die Rolle von Wolfie schlüpfen und die Musikerin King Princess wird Tina. Die Rollen von Aras Aydin und Lucas Englander sind noch nicht bekannt.Neben Bruna Papandrea, Steve Hutensky und Jodi Matterson für Made Up Stories, Nicole Kidman und Per Saari für Blossom Films, Liane Moriarty, Showrunner David E. Kelley, John Henry Butterworth, Molly Allen, Samantha Strauss und Melissa McCarthy führte Jonathan Levine bei allen acht Episoden Regie und fungierte als ausführender Produzent. Kelley, John Henry Butterworth und Samantha Strauss haben die erste Staffel gemeinsam geschrieben. Papandreas Made Up Stories, Nicole Kidmans Blossom Films und Fifth Season produzierten die erste Staffel. Die Serie wurde von Kelley geschrieben.